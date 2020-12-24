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  4. Uzun süredir aranıyordu! Terör örgütü MLKP üyesi İstanbul'da yakalandı

Uzun süredir aranıyordu! Terör örgütü MLKP üyesi İstanbul'da yakalandı

24.12.2020 16:27 | Son Güncelleme:
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Uzun süredir aranıyordu! Terör örgütü MLKP üyesi İstanbul'da yakalandı

istanbul’da terör örgütü MLKP'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda uzun süredir aranan Uğur O. yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü MLKP üyeliğinden aranan Uğur O.'nun saklandığı adres, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı birimlerinin çalışması ile tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da “sorumlu seviyede” faaliyet gösteren Uğur O.’yu yakalamak için harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Pazartesi günü sabaha karşı belirlenen adrese baskın düzenledi.

TUTUKLANDI

21 Aralık’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli Uğur O., Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Örgüt üyesi, polisteki sorgusunun ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. MLKP üyesi Uğur O., çıkarıldığı mahkemece “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA

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