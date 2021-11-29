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Uzun süredir konuşuluyor! Beklenen telefon sızdırıldı

29.11.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo'nun merakla beklenen ilk katlanabilir akıllı telefonunun özellikleri sızdırıldı. Uzun süredir konuşulan telefon, rakibi Samsung Galaxy Z Fold3'e benzeyecek gibi görünüyor.

Uzun süredir konuşuluyor! Beklenen telefon sızdırıldı

Oppo'nun katlanabilir bir akıllı telefon çıkaracağı dedikodusu uzun süredir konuşuluyor. Ancak eğer üretim gerçekleştirse telefon Oppo için bir ilk olacak. Çünkü şirket daha önce katlanabilir bir telefonu piyasaya sürmedi. Önceki raporlar ise şirketin bu telefonu aralık ayında piyasaya çıkaracağını iddia etti. Şimdi ise Oppo'nun katlanabilir akıllı telefonunun özellikleri hakkında bazı ayrıntılar sızdı.

OPPO'NUN İLK MODELİ GALAXY Z FOLD 3'E BENZEYECEK

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre, Oppo'nun ilk katlanabilir akıllı telefonu içe doğru katlanır bir tasarıma sahip olacak. Bu da akıllı telefonun rakibi Galaxy Z Fold3 veya Huawei Mate X2 gibi bir tasarımı benimseyeceğini ortaya koyuyor. Fakat kaynak bununla da kalmıyor.

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OPPO'NUN İLK KATLANABİLİR TELEFONUNUN ÖZELLİKLERİ

Kaynak, telefonun yan kısma yerleştirilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olacağını ve arka kamera modülünün Reno6 serisindekine benzer olacağını iddia ediyor. Ayrıca cihazın öndeki ekranının merkeze yerleştirilmiş nokta çentik ile geleceği ve 60 Hz yenileme hızına sahip olacağı da bulunulan diğer iddialar arasında.

Öte yandan, aktarıldığı kadarıyla içteki ana ekran 120 Hz'e kadar yenileme hızını destekleyecek ve sol üst köşede bir kamera deliğine sahip olacak.

Aynı kaynak daha önce 7.8 inç ila 8 inç arasındaki ana ekranın LTPO teknolojisine sahip olduğunu söylemişti. Sızıntı kaynağı ayrıca cihazın Android 11 tabanlı ColorOS arayüzü ile geleceğini ve Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ile destekleneceğini de öne sürmüştü.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Kaynağın iddiasına göre telefon 50 MP + 16 MP + 13 MP şeklinde bir arka kamera kurulumu ile gelecek. Ayrıca, 32 MP selfie kamerası taşıyacak. Fakat bu kameranın içteki ana ekranda mı yoksa dışarıdaki ön ekranda mı olacağı henüz kesin olarak bilinmiyor.

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Bakalım kaynağın iddiaları doğru çıkacak mı? Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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