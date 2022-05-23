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Uzun sürüyorsa dikkat! Hastalıktan dolayı olabilir…

23.05.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuvalet alışkanlıklarında değişiklikler yaşanabiliyor. Bu değişiklikler arasında bulunan kabız ve ishal günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Genellikle yenilen yiyecekler nedeniyle kaynaklanan ishal uzun süredir devam ediyorsa mutlaka doktora görünmeniz gerekiyor. Uzmanlar uzun süren ishal hakkında uyarılarda bulunuyor.

Uzun sürüyorsa dikkat! Hastalıktan dolayı olabilir…

İshal gün içerisinde daha sık ve sıvı olacak şekilde tuvalete çıkmanıza neden olan bağırsak hareketleridir. Genellikle kısa süren ve kendiliğinden kaybolan ishal dört haftadan uzun sürüyorsa mutlaka doktora görünmeniz gerekmektedir. Kronik ishali olan kişilerde inflamatuvar bağırsak hastalığından şüphelenilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Akar, bu kişilerin mutlaka bir gastroenteroloji hekimine başvurması gerektiğini belirtti.

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN TETİKLEMESİYLE ORTAYA ÇIKAR

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Doç. Dr. Mustafa Akar, inflamatuvar bağırsak hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. İnflamatuvar bağırsak hastalığının, zayıf genetik yatkınlık zemininde çevresel faktörlerin tetiklemesiyle ortaya çıkan kronik iltihabi bağırsak hastalığı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Akar, “İnflamatuvar bağırsak hastalıkları başlığı altında ülseratif kolit ve crohn hastalığı bulunmaktadır. Ülseratif Kolit, sindirim sisteminde sadece kalın bağırsağı tutan bir hastalıktır. Crohn hastalığı ise ağızdan anüse kadar bütün sindirim sistemini atlayıcı bir şekilde tutabilen bir hastalıktır” dedi.

KANLI VE MUKUSLU SEMPTOMLAR GÖRÜLÜYORSA DİKKAT

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Özellikle ülseratif kolitte kronik, kanlı ve mukuslu ishalin temel semptomlar olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Akar, “Eğer bir kişinin özellikle 4 haftayı geçen kanlı ve sümüksü ishali varsa mutlaka bir gastroenteroloji hekimine başvurması gerekmektedir. Çünkü bu tarz şikayetleri olan bir bireyde muhtemelen ülseratif kolit olabilir. Kronik ishalin yanı sıra karın ağrısı, kilo kaybı, ateş, iştahsızlık gibi birtakım şikâyetler var ise, bu durum Crohn hastalığına işaret edebilir” şeklinde konuştu. Ayrıca İnflamatuvar bağırsak hastalıklarının tanısında, tek bir tanı modelitesinin kullanılmadığının altını çizen Doç. Dr. Akar, tanıda hastanın şikayetleri, endoskopik bulguları, endoskopi esnasında alınan biyopsilerin incelenmesi ve radyolojik tetkiklerin hep beraber değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

AĞIZDAN VE MAKATTAN İLAÇ TEDAVİSİ UYGULANIYOR

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İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında ana tedavi olarak, ilaç tedavisinin uygulandığını ifade eden Doç. Dr. Akar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Özellikle ülseratif kolit tedavisinde hem ağızdan ve hem de gerekirse makattan lavman ya da fitil şeklinde ilaçlar vermekteyiz. Ayrıca bazı hastalarda cilt altı veya damar yolundan uygulanan ilaçlar da kullanılmaktadır. Crohn hastalığında ise genellikle lavman tedavisi hariç benzer tedavi protokolleri uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra kişinin yaşam tarzı değişiklikleri de oldukça önem arz etmektedir. Örneğin crohn hastalığı olan bir kişinin sigaradan kesinlikle uzak durması gerekmektedir. Ayrıca genel olarak şunu söylemek lazım, inflamutuvar bağırsak hastalığında özel bir diyet kısıtlaması yoktur. Ancak hastanın hastaneye yatacak kadar ağır bir hastalık aktivitesi var ise o zaman hastalarımıza yoğun yağlı, baharatlı ve salçalı besinlerden uzak durmasını öneriyoruz. Bu dönemlerde daha hafif olan berrak sıvı diyet veriyoruz.”

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