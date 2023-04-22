Uzun yaşamın sırrı! Ölüm riskini yüzde 30 düşüren üç gıda

Yediğimiz birçok yiyeceğin faydalarını bilmiyoruz. Mutfağımızda yer alan gıdalar sağlığımız için hazine etkisi yaratabiliyor. Uzun yaşam için etkili sonuçlar sağlayan gıdalar bazı gıdalar bulunuyor. Yapılan araştırmalar doğrultusunda bu gıdaların birçok hastalığa karşı koruma sağladığı tespit edildi. Beslenme uzmanı Tony Pemberton, uzun ömür için öne çıkan üç yiyeceği paylaştı.

Uzman ham olan kakaoyu çikolataya tercih etmeniz gerektiğini açıkladı. Pemberton, “Ham kakao, DNA onarımına yardımcı olan polifenoller, antioksidanlar içerir. İnflamasyonu azaltmaya yardımcı olan ve kalp hastalığı , kanser ve diyabet gibi hastalıklardan koruyabilen alkaloid teobromin açısından da zengindir" dedi. Uzman, günde yaklaşık 20 ila 30 gram maddenin hile yapmak ve "önemli" bir polifenol artışı sağlamak için yeterli olması gerektiğini paylaştı.

YEŞİL ÇAY

Günlük çayınızı yeşil alternatifiyle değiştirmek istemiyorsanız, Pemberton sizi tekrar düşünmeye sevk edebilir. “Yeşil çay, iltihaplanmayı azaltan ve DNA onarımına yardımcı olan kateşin adı verilen antioksidanlar içerir. Yeşil çay, en güçlü kateşin türü olan EGCG içerir ve ruh halinizi, yağ kaybınızı ve hatta göz sağlığınızı iyileştirir. Diğer çay türleri de bu etkiye sahiptir, ancak yeşil çay en fazla faydası olandır." dedi. Uzmana göre tek bir fincan yeşil çay bile fark yaratmaya başlayabilir.

YEŞİL KAHVE

Bu seçenek kulağa egzotik gelse de, yeşil kahve çekirdekleri sadece kavrulmamış kahve çekirdekleridir. Pemberton, “Kahve çekirdekleri doğal olarak yeşildir, ancak kavurma işlemi onları kahverengileştirir. Yeşil kahve çekirdekleri, hem kanser riskinizi hem de iltihaplanma riskinizi azaltan antioksidanlar ve diğer farmakolojik olarak aktif bileşikler açısından zengindir, ancak kavurma işlemi bu özelliklerin bazılarına zarar verir." dedi.

ÖLÜM RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Bu üç gıda, kanser gibi hayatı tehdit eden sorunları ortadan kaldırmanın yanı sıra, antioksidan içerikleri sayesinde yaşam sürenizi uzatabilir. "Journal of Nutrition'da yayınlanan yakın tarihli bir araştırma, çok miktarda polifenol tüketen kişilerin, orta derecede polifenol tüketenlere kıyasla yüzde 30 daha düşük ölüm oranına sahip olduğunu buldu."



