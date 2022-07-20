Uzun yıllar kullanıp memnun kalacağınız en iyi buhar kazanlı ütü modelleri

Yeni bir ütü almaya karar verdiniz ve telaşla en iyi seçeneği mi bulmaya çalışıyorsunuz? O hâlde yüzlerce marka ve binlerce ürün çeşitliliği arasından hangi ütüyü tercih edeceğinize karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. Neyse ki artık bu konuda endişelenmenize gerek yok! Sizin için en kaliteli kazanlı ütüleri araştırdık. "Alacağım ütü hem çok işlevli hem uzun ömürlü olsun." diye düşünüyorsanız birbirinden işlevsel son teknoloji ürünü kazanlı ütü tavsiyelerine yer verdiğimiz listemize göz atabilirsiniz.

1. Anti-Kireç sistemi: Tefal GV9570 Pro Express Ultimate Buhar Kazanlı Ütü

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5.8 kilogram ağırlığında olan ve 1.9 litrelik su haznesi bulunan Tefal GV9570 Pro Express Ultimate Buhar Kazanlı Ütü, 2600 watt gücünde. Dakikada 160 gram buhar çıkışı özelliğiyle kırışıklıklara savaş açan ütünün zorlu kumaşlara özel dakikada 550 gram buhar çıkışı sağlayan turbo modu da bulunur. Anti-kireç sistemiyle uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz ürün sayesinde artık ütü yapmaya uzun saatler ayırmanıza gerek yok! Kısa zamanda en iyi sonuçları almak ve kaliteli bir ütüye sahip olmak istiyorsanız cihazı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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2. Çıkarılabilir su haznesiyle kolay kullanım: VESTEL Kehribar 8000 Buhar Jeneratörlü Ütü

8 bar buhar basıncı bulunan VESTEL Kehribar 8000 Buhar Jeneratörlü Ütü, çıkarılabilir su haznesi sayesinde kullananlara büyük kolaylık sağlar. 1.7 litrelik hacmiyle tek dolumda uzun süre ütü yapılmasına olanak veren ürün, kısa sürede sizi ütü derdinden kurtarır. Taşıma kilidiyle güvenlik sağlayan buharlı ütüyle en zorlayıcı giysilerinizi bile dakikalar içinde jilet gibi ütüleyebilirsiniz. Otomatik kapanma özelliği sayesinde cihazı kullanırken "Ütüyü fişte mi unuttum?" diye düşünmenize gerek kalmaz. Siz de evinizde eliniz ayağınız olacak kaliteli bir ütü arayışındaysanız ürüne göz atmadan geçmeyin.

3. Otomatik ısı ayarı özelliğiyle: Philips PerfectCare Aqua Pro GC9330/20 Buhar Kazanlı Ütü

Philips PerfectCare Aqua Pro GC9330/20 Buhar Kazanlı Ütü'nün 2.5 litre hacimli çıkarabilir su haznesi sayesinde hem su doldurma işlemini kolayca gerçekleştirebilir hem hazne tam doluyken uzun süre ütü yapabilirsiniz. Ürünün OptimalTemp teknolojisiyle jean kumaşlardan ipek giysilere kadar tek bir ısı ayarı yapmadan bütün kıyafetlerinizi sıfır yanık garantisiyle ütüleyebilirsiniz. Ekstra buhar özelliği bulunan ütüyle ister dikey ütüleme ister inatçı kırışıklıklar için ekstra buhar püskürtme yapabilirsiniz. Kireç önleme özelliğiyle temizlenme zamanı geldiğinde ışık ve sesle uyarı veren cihazın bu teknolojisi sayesinde ütüyü uzun yıllar ilk günkü gibi kullanabilirsiniz.

4. Dikey ütüleme seçeneği: SINGER Steamworks Pro Swp02c1e Ütü

SINGER Steamworks Pro Swp02c1e Ütü'yle ütü yapmak eziyet olmaktan çıkıp zevke dönüşecek! Ütü masasına ihtiyaç duymaksızın pratik bir şekilde ütü yapmak ve zamandan tasarruf sağlamak istiyorsanız ütüyü tercih edebilirsiniz. Bütün kumaş türlerinde kullanabileceğiniz ütüyü ayarlanabilir yüksekliğiyle uzun giysilerinizi ütülerken de kullanabilirsiniz. Katlanabilir askı avantajıyla depolama kolaylığı sağlayan cihazın yanında bulunan ısıya dayanıklı eldiven sayesinde güvenli bir ütüleme deneyimi yaşayabilirsiniz. Fişe takıldıktan 45 saniye sonra buhar vermeye başlayan ütünün 2.5 litrelik su haznesi sayesinde ürünü 90 dakika boyunca kullanabilirsiniz.

5. Üç farklı buhar ayarı: Fakir Raphael Plus Buhar Kazanlı Ütü

3 farklı buhar ayarı bulunan Fakir Raphael Plus Buhar Kazanlı Ütü, dakikada maksimum 200 gram buhar verebilir. Nano teknolojiyle üretilen bir tabanı bulunan ürünün çift kazan sistemiyle su ekleme özelliği bulunur. 2400 watt gücündeki ütüyle en zor kırışıklıkları saniyeler içinde açabilir, uzun zaman harcamadan işlerinizi bitirebilirsiniz. Kablo saklama sistemi sayesinde kullanmadığınız zamanlarda ütüyü düzenli bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Su az, buhar gücü ve kireç göstergeleriyle cihazı anlık olarak takip edebilir ve gerekli uygulamayı yapabilirsiniz. Otomatik kapanma özelliği olduğu için ürünü güvenle kullanabilirsiniz.

6. Profesyonel ve güçlü: Silter Süper Mini Profesyonel Buhar Kazanlı Ütü

5 farklı emniyet sistemiyle maksimum güvenlik sağlayan Silter Süper Mini Profesyonel Buhar Kazanlı Ütü'nün gövdesinde ışıklı ikaz sistemleri bulunur. Ütünün özel paslanmaz çelik buhar kazanı, kireç oluşumuna engel olarak uzun ömürlü kullanım olanağı sunar. Ergonomik ve hafif el ütüsü tasarımıyla yorulmadan ütü yapılmasını sağlar. Sürekli ve güçlü buhar uygulayabilen cihazla ütü masası kullanılmadan dikey olarak da ütü yapılabilir. Siz de evde ütü yaparken profesyonel sonuçları en kısa sürede almak istiyor ve dayanıklı bir ütü arıyorsanız modele göz atabilirsiniz.

7. Şok buhar özelliği: Philips GC6842/30 Buhar Kazanlı Ütü

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Dakikada 120 gram sürekli buhar verebilen Philips GC6842/30 Buhar Kazanlı Ütü, inatçı kırışıkları gidermek için şok buhar özelliğiyle dakikada 360 gram buhar verebilir. Çok satılan kazanlı ütüler arasında yer alan ütünün 1.3 litre hacminde çıkarılabilir su haznesi bulunur. OptimalTemp teknolojisi sayesinde sıcaklık ayarı gerektirmeyen ütüyle saten kumaşlardan yünlü kumaşlara kadar bütün giysilerinizi zahmetsiz şekilde ütüleyebilirsiniz. Muadillerine göre daha uygun fiyatlı olan ürünü tercih ederek hem bütçenize katkıda bulunabilir hem uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz bir ütüye sahip olabilirsiniz.

8. Hem dikey hem yatay kullanım avantajı: Arçelik Buhar Kazanlı Ütü

Hem dikey hem yatay ütüleme avantajı sağlayan 2800 watt gücündeki Arçelik Buhar Kazanlı Ütü'nün buhar hortum uzunluğu 1.6 metre. Sürekli olarak dakikada minimum 130 gram buhar çıkışı yapan ürün, şok buhar modunda dakikada 450 gram buhar verebilir. Su tankı çıkarılabildiği için ihtiyaç olduğunda kullanım esnasında da su haznesini doldurabilirsiniz. Bu özelliğiyle kolaylık ve pratiklik sağlayan ütüyle en zorlu kırışıklıkları bile saniyeler içinde zahmetsizce açabilirsiniz. Güçlü yapısıyla kol gücü kullanmaksızın yorulmadan ütü yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Uzun ömürlü ve dayanıklı bir ütü seçeneği arayışındaysanız ürün tam size göre!