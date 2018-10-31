Vahşetin böylesi! Başını kesip, kaburgalarını çıkardılar, yetmedi...

Çevredeki komşuların verdiği bilgiler sonucu bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, yamyam baba-oğlu buldu. Sorgusunda cesedin bacaklarını ve kaburgasını kestiğini, kaynatıp yediğini itiraf etti. Vahşi şekilde öldürülen eski polisin 4 Ekim'den bu yana kayıp olduğu belirtildi.

1 / 7 Ukrayna'da bir baba ve oğlu, 45 yaşındaki eski polisi öldürdü. Polisin başını kesen baba ve oğul, adamın cesedini pişirip yedi.

2 / 7 Akıllara durgunluk veren olay, Ukrayna'yı çalkaladı. Kurbanın cesedinin bir komşu tarafından bulunmasıyla olay ortaya çıktı. Kesilmiş cesette çok sayıda bıçak izi vardı.

3 / 7 Harekete geçen dedektifler, çevredekileri sorguladılar ve cesedin başının olmadığını belirlediler. Polis ekipleri, baba ve oğlun oturduğu daireye baskın yaptı.

4 / 7 Kesik baş, balkondaki bir kutuda gizlenmiş halde buldu. Katiller Saltivka kentindeki dairelerinde yarı çıplak gözaltına aldı.

5 / 7 Oğul, babasının cesedin bacakları ve kaburgasını kestiğini, daha sonra da kaynattığını itiraf etti.

6 / 7 Vahşi şekilde öldürülen eski polisin 4 Ekim'den bu yana kayıp olduğu belirtiliyor.