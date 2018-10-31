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Vahşetin böylesi! Başını kesip, kaburgalarını çıkardılar, yetmedi...

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2018 11:40 | Son Güncelleme

Akıllara durgunluk veren olay Ukrayna'da yaşandı. 45 yaşındaki polisi öldürüp başını kesen baba ve oğul, adamın cesedini pişirip yedi. Kurbanın cesedinin komşular tarafından bulunmasıyla yaşanan dehşet ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda kesilmiş cesette çok sayıda bıçak izi olduğu görüldü.

Çevredeki komşuların verdiği bilgiler sonucu bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, yamyam baba-oğlu buldu. Sorgusunda cesedin bacaklarını ve kaburgasını kestiğini, kaynatıp yediğini itiraf etti. Vahşi şekilde öldürülen eski polisin 4 Ekim'den bu yana kayıp olduğu belirtildi.

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Ukrayna'da bir baba ve oğlu, 45 yaşındaki eski polisi öldürdü. Polisin başını kesen baba ve oğul, adamın cesedini pişirip yedi.
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Akıllara durgunluk veren olay, Ukrayna'yı çalkaladı. Kurbanın cesedinin bir komşu tarafından bulunmasıyla olay ortaya çıktı. Kesilmiş cesette çok sayıda bıçak izi vardı.
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Harekete geçen dedektifler, çevredekileri sorguladılar ve cesedin başının olmadığını belirlediler. Polis ekipleri, baba ve oğlun oturduğu daireye baskın yaptı.
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Kesik baş, balkondaki bir kutuda gizlenmiş halde buldu. Katiller Saltivka kentindeki dairelerinde yarı çıplak gözaltına aldı.
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Oğul, babasının cesedin bacakları ve kaburgasını kestiğini, daha sonra da kaynattığını itiraf etti.
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Vahşi şekilde öldürülen eski polisin 4 Ekim'den bu yana kayıp olduğu belirtiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Yamyam polis cinayet

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