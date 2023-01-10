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Vajinasına yaptırdığı ağdayla hayatının şokunu yaşadı! Hamile olduğu ortaya çıktı

10.01.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar istenmeyen tüylerinden kurtulmak için çok çeşitli yöntemlere başvuruyorlar. Ağda da en sık kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. Ağda sırasında çeşitli olaylar yaşanabiliyor. TikTok kullanıcısı Laura vajinasına yaptırdığı brezilya ağdası sırasında hamile olduğunu öğrendi.

Vajinasına yaptırdığı ağdayla hayatının şokunu yaşadı! Hamile olduğu ortaya çıktı

Crimpytoses adıyla bilinen TikTok kullanıcısı Laura, 17 yaşında bir güzellik merkezine giderek ağda yaptırdı. İlk kez yaptırdığı ağda sırasında yaşadığı değişiklikleri TikTok hesabından paylaşan Laura videoyu izleyenleri şok etti. O zamandan beri 25.500'den fazla görüntülenen TikTok'ta "İşte ilk Brezilya ağdamı yaptırdığımda hamile olduğumu böyle öğrendim" dedi.

FAZLA ACI ÇEKMESİ GÜZELLİK UZMANINI ŞÜPHELENDİRDİ

"17 yaşındaydım, çok beceriksizdim ve kısa bir etek giyiyordum, bu yüzden 'eteğimi açık tutup yukarı çekip iç çamaşırımı çıkarabilir miyim?' dedim." Laura, ağdanın "çok acı verici" olduğunu ve cildinde sıcak hissettiğini, bu nedenle güzellik uzmanının ağdanın çok sıcak olmadığına söz vermesine rağmen acı içinde ağlamaya devam ettiğini söyledi. Laura, "Sonunda bana baktı ve 'Hamile değilsin, değil mi?' dedi," diye devam etti. "Ve kesinlikle değildim!"

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İLK ŞÜPHELENEN KİŞİ AĞDACIYDI

Ama sonra Laura son adetinin ne zaman olduğunu düşündü ve gerçekten hamile olabileceğini anladı. "Doğrulattım," dedi, "Ama bundan şüphelenen ilk kişi, Brezilya ağdası yapan kadındı. TikTok'ta yorum yapanlar şoklarını dile getirdiler ve bazıları da hamile olduklarını öğrendikleri garip yollarla ilgili kendi hikayelerini paylaştı.

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HAMİLELİK SIRASINDA AĞDA YAPTIRMAK OLDUKÇA ACI VERİCİ OLABİLİYOR

Bir kişi, "Arkadaşım ağdacısından hamile olduğunu öğrendi çünkü orada rengi değişmişti" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullancısı ise "Yıllardır ağda yaptırıyordum ama hamile kalınca hemen bıraktım. Çok acı vericiydi!"dedi.


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