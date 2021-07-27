Vaka sayısı 15 bin sınırını geçti! Aşı olmayana kısıtlama masada

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış ve aşılamanın yavaşlaması sonrasında Türkiye'de aşı olmayana kısıtlama konusu tartışılmaya başlandı. Son 24 saate açıklanan tabloda vaka sayısı 15 bin sınırını geçerek 16 bin 809 oldu.

BİLİM KURULU'NDAN "YAPTIRIM" ÖNERİSİ

Bayram öncesinde Bilim Kurulu, konuyu masaya yatırarak maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmamasını önerdi. Koronavirüsle mücadelede çok önemli olan aşılamanın daha da yaygınlaşması için önemli olduğu değerlendirilen bu önerinin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği kaydedildi.

BİLİM KURULU TOPLANTISINDA BİR KEZ DAHA GÜNDEME GELECEK

Akşam gazetesinde yer alan habere göre aşı olmayanlarla ilgili yaptırımların uygulanması konusu bir kez daha yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısında gündeme gelecek.

HANGİ ÜLKE HANGİ KARARLARI ALDI?

Yunanistan: Kapalı alanlarda yalnızca test olan, hastalığı atlatan ya da aşı olan insanların bulunmasına izin veriliyor. Aşı olmayan çalışanların açığa alınması gündemde.

Fransa: Kapalı alanlarda maske zorunlu. Hastane ve bakımevi çalışanları ile itfaiyeciler için aşı zorunlu. Yasaklara uymayan işletmelere yönelik bin 500 euro ceza ve 3 kez uyarılması halinde işletmeciler için 9 bin euro ceza ile hapis cezası öngörülüyor.

İngiltere: Kapalı alanlara giriş için iki doz aşı olma zorunluluğu getirilecek. Premier lig maçlarıyla büyük etkinlikler sadece aşı olanlara açık olacak.

ABD: 2 doz aşı olanlara maske takma zorunluluğu kaldırıldı ancak kalabalık faaliyetlerde maske kuralı devam ediyor. kapalı alana girmek yasak.

Almanya: 100 kişiden fazla katılımın olduğu alanlara aşı olan alınıyor. Aşılananların, aşılanmayanlardan daha özgür olacağını belirten Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, "Restoran, sinema, stadyum gibi büyük kapalı mekanlara aşı olmayanlar alınmayacak" dedi.

Rusya: Oteller yalnızca PCR testi negatif olanlar ya da aşı olanlara hizmet veriyor.

İtalya: 6 Ağustos'ta maske takma zorunluluğu ve kapalı alanlara giriş kıstasları getirilecek. Kapalı alanlara aşı olmayanlar giremeyecek. Sağlık çalışanlarının aşı olması zorunlu. Aşı olanlara 6 ay geçerli 'yeşil geçiş' belgesi verilecek. Belgesi olmayanlar restoran ve kafelerin kapalı mekanlarını alınmayacak.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, konuyla ilgili "ABD-İsrail gibi ülkelerde aşı zorunluluğu gündemde. Ancak bu durumun Türkiye için işlevsel olup olmadığı tartıştığımız bir konu. Aşı uygulamasını teşvik etmek için getirilen bu tür kısıtlamaların aşılama hızına etkisi net değil. Asıl bilgi eksikliğini giderme, yanlış inanışlarla mücadele erişimi kolaylaştırma daha önemli. Kısıtlamalardan çok teşvik, olumsuzluklardan çok olumlu yaklaşım daha etkili. Talebin sektörden gelmiş olması çok olumlu. Biz de buna benzer kısıtlamaları tartışıyoruz."açıklamasını yaptı.



