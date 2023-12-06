HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vakalar arttı, Çin'den gelen gizemli pnömoni virüsü haberi endişe yarattı! Salgın Türkiye'yi etkiler mi? Uzman isim açıkladı

Vakalar arttı, Çin'den gelen gizemli pnömoni virüsü haberi endişe yarattı! Salgın Türkiye'yi etkiler mi? Uzman isim açıkladı

06.12.2023 09:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de özellikle son günlerde yüksek ateş, burun akıntısı ve öksürük gibi sıkıntılarla hastanelere başvuranların sayısı artarken, uzmanlar salgın riskine karşı uyarılarını sürdürüyor. Çin ve Hindistan'dan sonra Hollanda ve Danimarka'da da tespit edilen gizemli pnömoni virüsü, dünya çapında endişeleri artırırken; Prof. Dr. Tevfik Özlü'den açıklama geldi. Özlü "Telaş ve panik oluşturacak bir risk şu an görünmüyor. Vakaların artışı dönemsel olarak çok beklenmedik bir olay değil" dedi.

Vakalar arttı, Çin'den gelen gizemli pnömoni virüsü haberi endişe yarattı! Salgın Türkiye'yi etkiler mi? Uzman isim açıkladı

Havaların soğumasıyla birlikte uzmanlar vatandaşları salgın konusunda uyarmaya devam ederken, özellikle okullarda bulaş riskinin daha fazla olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle son günlerde yüksek ateş, burun akıntısı ve öksürük gibi sıkıntılarla hastanelere başvuranların sayısı artarken, Çin'den gelen haberler ise endişe yaratmıştı.

ÇOCUKLARDAKİ VAKA SAYILARI ARTTI

Çin'den özellikle çocuk yaş grubunda daha çok olmak üzere solunum yolu enfeksiyonları sıklığında bir artış bildirilmeye başlandığını kaydeden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ülkemiz için bir telaş ve panik oluşturacak bir riskin şuan için bulunmadığını söyledi.

AW092234_02

Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu ifadeleri kullandı;

"Çin'den özellikle çocuk yaş grubunda daha çok olmak üzere solunum yolu enfeksiyonları sıklığında bir artış bildirilmeye başlandı. Daha sonra bu artışın Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde hatta Fransa’da da görüldüğüne dair bilgiler geliyor. Hindistan’da bu konuda tedbir alan ülkeler arasında yer alıyor. Yeni bir virüs mü var? Acaba yeni bir salgın mı başlıyor diye bir korku oluştu. Yakın zamanda böyle bir travma atlattık Kovid-19 salgını nedeniyle. O bakımdan herkesin tedirgin olması bence çok da şaşırtıcı değil. Bildiğimiz kadarıyla bu olguların ardından yeni bir virüs ya da bir mikroorganizma belirlenmiş değil. Mevsimsel olarak bu dönemde zaten bu tür solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış beklediğimiz bir durum. Vakalardan da daha çok şimdiye kadar bildiğimiz virüsler ve bakteriler izole edilmiş. Daha çok görülen RSV dediğimiz Rinovirüs dediğimiz ya da Adenovirüs dediğimiz insanda hastalık yapan virüslerin neden olduğu hatta mikroplazma dediğimiz bir bakterinin de burada rol oynadığı yönünde veriler var. Dolayısıyla bir telaş bir panik oluşturacak bir risk şu an görünmüyor. İzlemek lazım vakaların artışı dönemsel olarak çok beklenmedik bir olay değil"

AW092234_01

"ENDİŞE EDECEK BİR ŞEY YOK AMA TEDBİRLİ OLMAKTA FAYDA VAR”

Türkiye'nin griple ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı verileri takip ettiklerini ve bu yönde daha önceki yıllardakinden farklı bir yoğunluk ya da sıkıntı gözükmediğini ifade eden Özlü, “Zaten kış mevsimi dolayısıyla hepimizin tedbirli olması gerekiyor. Bu mevsimde Kuzey Yarımküre ülkelerinde bu tür enfeksiyonlar beklenen durum. Özellikle çocuklarda daha ön planda görülür zaten bildirilen raporlarda o yönde. Zatürre ile seyrettiğine dair bilgiler var. Bu tür solunum yolu enfeksiyonları üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlıyor daha çok boğaz iltihabı üst solunum enfeksiyonu gibi ama zatürreye de dönüşebiliyor. Özellikle kreşler, okullar çocuklar arasında yayılımı çok daha kolay. Ülkemizde bu yönde şu anda bir veri yok. Türkiye’nin griple ilgili Sağlık Bakanlığının yayımladığı verileri sitede takip ediyorum. Gördüğüm kadarıyla daha önceki yıllardakinden farklı bir yoğunluk ya da sıkıntı gözükmüyor. Türkiye’de de RSV, Rinovirüs Kovit dışı diğer Kronovirüsler mevsimsel olarak her yıl görüldüğü gibi bu sene de görülmeye devam ediyor. Endişe edecek bir şey yok ama tedbirli olmakta fayda var” diye konuştu.

(İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan Ogün Samast için duruşma günüYıllar sonra ilk kez görüntülendi! Geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan Ogün Samast için duruşma günü
Yılbaşı öncesi operasyon! Gözaltılar varYılbaşı öncesi operasyon! Gözaltılar var
İmamoğlu'ndan sürpriz görüşme: Zamanlama manidar!İmamoğlu'ndan sürpriz görüşme: Zamanlama manidar!
Anahtar Kelimeler:
Çin salgın vaka
En Çok Okunan Haberler
Gizli cevheri Taffarel buldu! İşte G.Saray'a son hediyesi

Gizli cevheri Taffarel buldu! İşte G.Saray'a son hediyesi

Meteoroloji 21 il için ‘sarı’ ve ‘turuncu’ kodlu uyarı verdi! 'Kar yağışı da görülebilecek'

Meteoroloji 21 il için ‘sarı’ ve ‘turuncu’ kodlu uyarı verdi! 'Kar yağışı da görülebilecek'

Gizemli pnömoni virüsü haberi endişe yarattı! Türkiye'yi etkiler mi?

Gizemli pnömoni virüsü haberi endişe yarattı! Türkiye'yi etkiler mi?

Kabine Toplantısı öncesi çok net asgari ücret zammı tablosu

Kabine Toplantısı öncesi çok net asgari ücret zammı tablosu

İmamoğlu'ndan sürpriz görüşme: Zamanlama manidar!

İmamoğlu'ndan sürpriz görüşme: Zamanlama manidar!

İYİ Parti toplantısına damga vuran iki harita: İl il belirlendi

İYİ Parti toplantısına damga vuran iki harita: İl il belirlendi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Arabadan inen kadını kaplan sürükleyerek götürdü

Arabadan inen kadını kaplan sürükleyerek götürdü

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.