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Vale cinayeti kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

20.08.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Bahçeşehir’de şüpheliler, otoparka gelip vale noktasından bir aracın anahtarını çaldı. Bu sırada durumu fark eden vale Ogün T. şüphelileri durdurmak istedi. Kendilerine engel olmak isteyen vale Ogün T.'ye silahla ateş eden şüpheliler valenin ölümüne neden oldu. Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte detaylar...

Vale cinayeti kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

Dehşete düşüren olay dün saat 22.45 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’nde bulunan otoparkın önünde meydana geldi. İddiaya göre, otoparkın olduğu bölgeye araçla gelen bir grup, vale noktasından bir aracın anahtarını çalıp arabayla kaçmaya çalıştı. Bu sırada otoparkta çalışan Ogün T. durumu fark edip aracı durdurmak için caddeye çıktı. Ogün T.’nin aracın önünü kesmeye çalıştığını fark eden şüphelilerden biri otomobilin içinden Ogün T.’ye doğru iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Mermilerin isabet ettiği Ogün T. bir süre yürüdükten sonra sendeleyip yere düştü.

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CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Otoparkın diğer çalışanları caddenin ortasında yatan Ogün T.’yi görür görmez durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ogün T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüphelilerin, ikiz plakalı ve cam filmli araç kullandıkları öğrenildi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. Ogün T.’nin arabanın önünü kesmeye çalışması ve vurularak yere düştüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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DHA

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cinayet Başakşehir Vale

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