HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vali Aksoy, Aydınlıları uyardı

Vali Aksoy, Aydınlıları uyardı

30.03.2021 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, pandemi kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti. Koronavirüs Risk Haritası’nda sarı renkli kategori ile kontrollü normalleşme sürecine giren Aydın, bir aylık süreç sonunda kırmızı renkli ‘çok yüksek riskli’ kategoriye yükseldi.

Vali Aksoy, Aydınlıları uyardı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmasının ardından yeni tedbirler de gecikmedi. Sarı renkli kategoride yer alarak kontrollü normalleşme sürecine giren Aydın’ın bir anda kırmızı renkli kategoriye yükselmesi dikkat çekerken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Aydınlılara seslendi.

29 Mart koronavirüs risk haritası paylaşıldı! Çok sayıda il alarm veriyor29 Mart koronavirüs risk haritası paylaşıldı! Çok sayıda il alarm veriyor

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Pandemi kurallarına uyulmasının önemine dikkat çeken Vali Aksoy, açıklamasında “Kıymetli Aydınlılar, ilimiz son değerlendirmede kırmızı kategori içinde yer aldı. Bu yeni süreçte pandemi kurallarına titizlikle uyarak normalleşme dönemine geçiş sağlayabiliriz. Birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi. (İHA)

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecekFotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecek
İstanbul'un risk haritasındaki rengiİstanbul'un risk haritasındaki rengi
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Aydın Koronavirüs risk haritası

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Cumartesi günü sokağa çıkmak yasaklandı mı? Hafta sonu dışarı çıkmak yasak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Risk haritasında İstanbul'un rengi değişti mi? İşte İstanbul'un risk haritasındaki rengi

İstanbul'un risk haritasındaki rengi

Yeni koronavirüs risk haritası açıklandı | Hangi iller kırmızı?

Yeni koronavirüs risk haritası belli oldu

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

Kastamonu Valisi Çakır hastanede mevcut kapasitenin dolma noktasına geldiğini söyledi

Kastamonu Valisi Çakır hastanede mevcut kapasitenin dolma noktasına geldiğini söyledi

Türkiye'nin tek 'mavi' rengi Şırnak oldu

Türkiye'nin tek 'mavi' rengi Şırnak oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.