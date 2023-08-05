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Vali Gül'den 'düzensiz göç' açıklaması! 'Kısa süre içinde İstanbul'un gündeminden çıkacak'

05.08.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Davut Gül, önemli açıklamalar yapıyor. Medya temsilcileriyle bir araya gelen Vali Gül, konuşmasında düzensiz göç konusuna da değinerek "Kısa süre içinde düzensiz göç İstanbul'un gündeminden çıkacak" ifadelerini kullandı.

Vali Gül'den 'düzensiz göç' açıklaması! 'Kısa süre içinde İstanbul'un gündeminden çıkacak'

İstanbul Valisi Davut Gül göreve geldikten sonra medya temsilcileriyle buluşuyor. Vali Gül, önemli açıklamalarda bulunuyor.

Gül'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kimseye tepeden bakmayacağız kimseyi ötekileştirmeyeceğiz.

Suç oranlarını azaltmaya gayret ediyoruz.

İyi yapılan işi kim yaparsa yapsın destekleyeceğiz.

Göç politikamız merhamet eksenli fakat kimsenin burada başı boş dolaşmasına da izin vermiyoruz. Kısa süre içinde düzensiz göç İstanbul'un gündeminden çıkacak. Bunun ticaretini yapan kişilerle ilgili de kolluk kuvvetlerimiz gerekeni yapıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Davut Gül istanbul valisi

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