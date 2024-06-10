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Valilik'ten İstanbul için önemli uyarı! '10 derece üzerinde...' Salı, çarşamba, perşembe ve cumaya dikkat

10.06.2024 17:12
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Yüksek sıcaklıklar tüm yurtta vatandaşların gündemindeki yerini korurken uzmanlardan da önemli uyarılar geliyor. Son olarak İstanbul Valiliği salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri için çarpıcı bir uyarı yaptı. Açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredeceği vurgulanarak "Dikkatli olunmalıdır" denildi. Öte yandan Güneydoğu ve Antalya için de uyarı yapıldı.

Valilik'ten İstanbul için önemli uyarı! '10 derece üzerinde...' Salı, çarşamba, perşembe ve cumaya dikkat

Sıcak havalar tüm yurtta bunaltıcı etkisini sürdürüyor. Uzmanlardan da çeşitli iller için uyarılar geliyor. Son olarak İstanbul Valiliği yaklaşan yükselecek sıcaklıklarla ilgili bir açıklama yaptı.

"MEVSİM NORMALLERİNİN 8-10 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK"

Valilik'ten yapılan açıklamada "İstanbul'da sıcaklıkların Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri mevsim normallerinin 8 ila 10°C üzerinde seyredeceği, hafta sonu yağışla birlikte mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.

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En yüksek sıcaklığın 32-34 °C olacağı tahmin ediliyor, dikkatli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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GÜNEYDOĞU’DA SICAK HAVADA 8 DERECE ARTIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, 6 il için 4 ila 8 derece hava sıcaklığında artış beklendiğini duyurdu.

Bölge müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölge genelinde salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının daha da artacağı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiği belirtildi. Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Diyarbakır: 36-40 Şanlıurfa: 36-40 Mardin: 34-37 Batman: 36-40 Siirt: 34-37 Şırnak: 32-35 aralıklarında olacağı tahmin edilmekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

BİR UYARI DA ANTALYA İÇİN

Diğer yandan Antalya'da hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da artarak mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da artacağı belirtildi.

Açıklamada, "Antalya'da mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyredecek hava sıcaklığının 37 ila 45 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı. (AA/İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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