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  4. Valilikten açıklama geldi... Hatay'daki orman yangınına sebebiyet veren 4 kişi yakalandı!

Valilikten açıklama geldi... Hatay'daki orman yangınına sebebiyet veren 4 kişi yakalandı!

06.08.2023 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise orman yangınına sebebiyet veren 4 kişinin yakalandığı bildirildi. Öte yandan yangının olduğu bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Valilikten açıklama geldi... Hatay'daki orman yangınına sebebiyet veren 4 kişi yakalandı!

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangına sebebiyet veren 4 kişinin yakalandığı bildirildi. Söz konusu açıklama Hatay Valiliğinden geldi. İşte haberin detayları...

Tahtaköprü Mahallesi'ndeki Serinyol mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 20 arazöz, 19 su tankeri, 18 pikap, 9 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

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İHA'LAR DA GÖREV YAPTI

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarına 78 kara ve hava aracı ile 146 personelin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta olup, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı şekilde konuyu araştırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Öte yandan bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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4 KİŞİ YAKALANDI

Valilik açıklamasında, yangına sebebiyet veren 4 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Antakya ilçemize bağlı Serinyol mesire alanında çıkan orman yangınına sebebiyet veren 4 şahıs olayın hemen ardından kolluk kuvvetlerimizin, karadan ve havadan yaptıkları operasyonla yakalanmış olup haklarında adli sürecin başlatılması için adliyeye sevk edilmiştir." denildi. (AA)

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yangın Hatay

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