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Valilikten Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu! Çataklı duyurdu... "Açıkça milleti tahrik ediyor"

18.03.2022 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu yönündeki açıklamaları gündem yaratmıştı. Bu açıklamaların ardından İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla sert tepki gösterdi. Çataklı, Savaş’ın yalan açıklamayla milleti tahrik etmeye çalıştığını belirtti. Öte yandan Çataklı, Hatay Valiliği tarafından Savaş hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Valilikten Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu! Çataklı duyurdu... "Açıkça milleti tahrik ediyor"

Geçtiğimiz günlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yaptığı bir açıklamada Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğunu belirtmişti. Gündem olan bu açıklamanın ardından İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'dan tepki geldi. Çataklı, Hatay Valiliği tarafından Lütfü Savaş hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

"AÇIKÇA MİLLETİ TAHRİK EDİYOR"

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu' şeklinde açıkça yalan söyleyerek milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay'da ise 4'te 1'dir. Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah'a havale ediyoruz."(DHA)

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İçişleri Bakanlığı Hatay

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