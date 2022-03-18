Valilikten Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu! Çataklı duyurdu... "Açıkça milleti tahrik ediyor"

Geçtiğimiz günlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yaptığı bir açıklamada Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğunu belirtmişti. Gündem olan bu açıklamanın ardından İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'dan tepki geldi. Çataklı, Hatay Valiliği tarafından Lütfü Savaş hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

"AÇIKÇA MİLLETİ TAHRİK EDİYOR"

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu' şeklinde açıkça yalan söyleyerek milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay'da ise 4'te 1'dir. Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah'a havale ediyoruz."(DHA)

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu" şeklinde açıkça yalan söyleyerek Milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır.



Türkiye’de doğan Suriyeli bebek oranı %8, Hatay’da ise 4’te 1’dir. + — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) March 17, 2022

Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır❗



Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.



Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah’a havale ediyoruz???? — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) March 17, 2022





