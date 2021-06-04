Valorant Gece Pazarı ne zaman? Valorant Gece Pazarı nedir?

Valorant Gece Pazarı, belirli periyodlarla erişime açılarak, oyunculara sunulmaya devam ediyor. Birinci yılına özel çeşitli etkinliklerle oyunculara sürprizler yapan ValoranT2ın Gece Pazarı ise oyunculara yepyeni bir vitrin sunuyor. Valorant Gece Pazarı, oyuncuya özel rastgele altı farklı kaplama çzel indirimlerle oyuncuların beğenisine sunuluyor.

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?

Gece Pazarı, oyunculara özel rastgele 6 silah kaplamasından oluşan bir koleksiyondur. Oyuncular, kaplamaları tıpkı Mağaza'dan alır gibi alabiliyor. Kişiye özel derken, gerçekten sadece oyuncu satın alabiliyor! Kaplamaların hepsinin indirimde olması da bir diğer güzel haber.

Oyuncuların tek yapması gereken, Gece Pazarı fırsatlarının üzerine tıklayıp kişiye özel hangi kaplamaların sunulduğunu açığa çıkarmak.

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?

Gece pazarı 3 Haziran'da erişime açılıyor. İlk kez 1.14 yamasıyla oyunculara sunulan vitrin, sezonun bitimine 20-25 gün kala aktif hale geliyor.

İyiliği Paylaş Paketi (2 Haziran): Öncelikle, 2-7 Haziran tarihleri arasında OY VER: İyiliği Paylaş Paketi adresini ziyaret ederek tercih ettiğiniz içeriklere oy verin. Kazanan kaplama setleri 16 Haziran'da açıklanacak.

Oyuncu Kartları (9 Haziran): BLM (9 Haziran) BLM (14 Haziran) - Özel 1. Yıl Prime Gaming Ganimeti olarak gelecek BLM - İlk kez beğeninizle buluşacak 1. Yıl Etkinlik Bileti'yle alınabilecek



Topluluk Savaş Bileti (13 Haziran - 25 Haziran): VALORANT Geliştirici Ekibi, en çok oy alan içerikleri belirledikten sonra, 4. Bölüm'de topluluğun seçimleriyle şekillenecek Savaş Bileti'ne eklemek üzere hazırlayacak.

wwFest Geri Dönüyor (25 Haziran): wwFest, bu yılın başında VALORANT'la 2021'i karşılayan deneysel bir müzik ve sanat festivali. Şimdiyse 1. Yıl partisini kutlamak için geri dönüyor!

Birinci Yıl Etkinlik Bileti (22 Haziran - 6 Temmuz): Bu teknik olarak VALORANT'ın doğum günü olsa da biz size bir tane daha hediye vermek istedik. 1. Yıl Etkinlik Bileti herkese ücretsiz olacak.

Üçüncü bölüm Canlı Yayını (21 Haziran): 21 Haziran saat 20.00'de Twitch'te canlı yayınlanacak.

Grup Takviyesi (22 Haziran - 26 Temmuz): Grup takviyesi tam bir ay sürecek. 22 Haziran - 26 Temmuz tarihleri arasında devam edecek ve yerel yama yayınlanma saatine göre ayarlanacak.

İSTEDİĞİM HERHANGİ BİR KAPLAMAYI ALABİLECEK MİYİM?

Tam değil. Gece Pazarı'nda beliren silah kaplamaları, bir önceki kısımdan daha önce çıkmış bir kısma ait olabilir. Yani 3. Kısım'da eriştiğin Gece Pazarı'nda 1. Kısım içerikleri bulunur. Özel, üstün ve ihtişamlı kaplamaların her biri Gece Pazarı'nda çıkabilir. Üstüne üstlük, yakın dövüş silahları için seçkin kaplamalar bile bulabilirsin! Valorant silah görünümleri, beş farklı türe ayrılabilmektedir.