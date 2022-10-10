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Valorant ping sorunu ve çözümü nedir? Valorant ping düşürme nasıl yapılır?

10.10.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valorant, Riot Games tarafından sunulan ve çoklu oyuncuya imkan tanıyan FPS video oyunudur. Valorant, takım halinde oynanan online oyunlardan biridir. Bu tür FPS oyunlarında ping problemi birçok kullanıcıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu problem dünyada da yaygın olarak yaşanmaktadır.

Valorant ping sorunu ve çözümü nedir? Valorant ping düşürme nasıl yapılır?

Valorant ping sorunu oyun esnasında kullanıcının oyun oynama aktivitesini ciddi şekilde etkiler. Ping değeri yükseldiği anda internet hızında yavaşlama meydana gelir. Ping, bilgisayar üzerinden alınan verinin sunucuya komut göndermesi arasındaki geçen zamana denmektedir. Bu süre çok yavaş olduğunda oyun içerisinde verilen komutlarda da gecikmeler olmaktadır.

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Valorant ping sorunu çözümü

Kullanıcılar için internetin hızlı olması oyun konforu açısından son derece önemlidir. Oyun esnasında yaşanan ping sorunu oyunların daha yavaş olmasından sebep olmaktadır. Öncelikli olarak kullanıcıların sorunun kaynağını öğrenmesi gerekir. Peki Valorant'ta ping kaç olmalı? İdeal ping değeri 10 ms ile 40 ms arasındadır. Bu değerlerin üstü online oyunların tamamında sıkıntı yaratabilmektedir.

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Kullanıcılar öncelikle ping değerini ölçen bir internet hız testi yapmalıdır. Sonrasında internet bağlantılarını kontrol etmelidir. Kablosuz bağlantı ayarları veya VPN ayarları, sunucu konumu gibi faktörler bu durumun yaşanmasına sebep olabilmektedir. Valorant'ta ping azaltma için birçok farklı yöntem bulunmaktadır.

Valorant ping çok yüksek, ne yapmalıyım?

Valorant'ta ortalamanın üstünde ping ne demek? Oyun esnasında ping değerinin normalden fazla olması oyun içerisinde yapılan aktivitelerde gecikme yaşanmasına yol açmaktadır. Bu gecikmelerin yaşanmaması için ping değerinin düşürülmesi gerekmektedir. Valorant ping düşürme yöntemlerini deneyerek, bu sorunu ortadan kaldırabilmeniz mümkündür. Bunun için yapabilecekleriniz aşağıda yer almaktadır.

  • Öncelikli olarak internet servis sağlayıcınızda (ISS) problem olup olmadığından emin olunuz.
  • İnternet hızınızda sorun varsa yüksek hızlı internet planı satın alınız.
  • Wi-Fi yönlendirici ayarlarını kontrol edip, yeniden düzenleyiniz.
  • Wi-Fi’daki aktif istemci sayısını sınırlayınız.
  • Oyunu görev yöneticisinde “yüksek öncelik” olacak şekilde ayarlayınız.
  • Arka planda çalışan başka bir program varsa bunları durdurunuz. Arka planda çalışan programlar veya uygulamalar ping değerinin yükselmesine sebep olmaktadır.
  • Oyun esnasında indirme veya yükleme işlemi yapıyorsanız, bu işlemleri durmanız gerekir.
  • Kablolu bağlantı kullanmayı deneyiniz. Bilgisayarınıza bir LAN kablosu bağlamak internet hızınızın artmasında büyük etken olacaktır.
  • VPN ayarlarını kontrol ediniz. VPN uygulaması aktif ise bunu pasif hale getiriniz. Bu uygulama ping değerinin yükselmesinde büyük bir etkendir.

Yukarıdaki yöntemleri denedikten sonra ping değerinde önemli ölçüde bir azalma olduğunu fark edebilirsiniz.

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Valorant
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