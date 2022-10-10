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Valorant hassasiyet ayarları yapılandırma: Valorant için en ideal fare DPI ayarları nasıl yapılır?

10.10.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında çok fazla kullanıcıya sahip olan Valorant’ta oyun performansını artırmak oldukça önemlidir. Birinci şahıs nişancı oyunu olarak bilinen Valorant’ta oyun ayarları kullanıcıların kişisel tercihine göre ayarlanmaktadır. Kullanıcıların oyun içinde başarılı olabilmeleri için rakip takımları mağlup etmeleri gerekmektedir.

Valorant hassasiyet ayarları yapılandırma: Valorant için en ideal fare DPI ayarları nasıl yapılır?

Valorant gibi FPS oyunlarda hassasiyet ve fare DPI ayarları büyük önem taşımaktadır. Oyun içerisinde kullanıcılar amaçlarını ve performanslarını geliştirmek için fare DPI (inç başına nokta sayısı) ve hassasiyet ayarlarını doğru bir şekilde yapmalıdır. Oyunda kullanıcıları galibiyete götürecek birçok yol mevcuttur.

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Valorant ideal fare DPI ayarları

Oyun içerisinde her oyuncunun amacını ve performansını büyük ölçüde etkileyen faktörlerden biri fare hassasiyet ayarlarıdır. Hassasiyet çok fazla olduğunda rakibinizi isabetli bir şekilde vurabilmeniz zorlaşabilir. Hassasiyet düşük olduğunda ise bir silahlı çatışmaya karşı tepki vermekte zorlanabilirsiniz. Bu yüzden Valorant hassasiyet ayarları işleminin doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Aşağıda kullanıcılar için en ideal fare hassasiyet ayarları yer almaktadır.

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Fare Hızlandırmasını Kapama: Kullanıcılar oyun içerisinde imleci hareket ettirirken birtakım sorunlar ile karşılaşabilmektedir. Oyunda hedef geliştirme için fare hızlandırma seçeneğinin kapatılması gerekmektedir. Bu işlemi aşağıdaki adımları izleyerek yapabilmeniz mümkündür.

  • İlk olarak Windows arama çubuğuna “fare ayarları” yazıp, aratınız.
  • Ardından karşınıza çıkan ekranda “fare ayarlarını değiştir” bölümüne tıklayınız.
  • Yine karşınıza çıkan ekranda “ek fare seçenekleri” kısmına giriş yapınız.
  • Sonrasında “işaretçi seçenekleri” bölümüne tıklayınız. Bu bölümde “işaretçi hassasiyetini geliştir” seçeneğini pasif duruma getiriniz.
  • Ardından “uygula” butonuna sonrasında da yaptığınız ayar değişikliklerini kaydetmek için “tamam” butonuna tıklayınız.

Valorant fare hassasiyeti ayarlama: Oyun içerisinde fare hassasiyet ayarlarını kullanıcılar kendilerine göre belirlemektedir. Çoğunlukla fare hassasiyet değerleri 400 ile 3.200 DPI arasında değişmektedir. DPI değeri düşük olduğunda fare imleç hareketlerinde de yavaşlama olmaktadır.

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Valorant hangi DPI ayarını seçmeliyim?

Valorant oyununu ilk kez oynayan kullanıcılar daha düşük DPI (inç başına nokta sayısı) ayarlarını tercih edebilir. DPI değeri söz konusu olduğunda dikkate alınması gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Bu değer çok yüksek olduğunda fare imleciniz çok hızlı hareket edebilir. Değer çok düşük olduğunda ise fare imlecinizin hareketleri yetersiz kalabilir. Genel olarak kullanıcılar fare hassasiyet değerini 800 olarak kullanmaktadır. Farenin yavaş olması kullanıcıları rahatsız ediyorsa bu değer biraz daha yükseltilebilir. Hassasiyet değerlerini ayarladıktan sonra oyun içi ayarlamaları kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

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Valorant fare mouse
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