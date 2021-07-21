HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Valve’in taşınabilir konsolu çok fazla ilgi görüyor

Valve’in taşınabilir konsolu çok fazla ilgi görüyor

21.07.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valve geçtiğimiz günlerde uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil el konsolunu tanıtmıştı. Steam Deck ismi ile tanıtılan konsol genel olarak vaat ettiği çalışma şekliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Valve’in taşınabilir konsolu çok fazla ilgi görüyor

Neredeyse 700 gramlık bir ağırlığa sahip olan Steam Deck bu açıdan biraz eleştirilse de bahse konu donanıma sahip bir konsolun, günümüz şartlarında daha hafif olması da pek mümkün görünmüyor. Peki Steam Deck’in oyunseverler arasında yarattığı etki nasıl oldu?

Şimdiden bazı e-ticaret siteleri Steam Deck’i ön siparişe açtı. Sizlerin de az çok tahmin edebileceği üzere bu stoklar an itibariyle tamamen tükenmiş durumda.

Steam Deck'in fiyatı, Valve'in sahibi Gabe Newell'ın dilinde!Steam Deck'in fiyatı, Valve'in sahibi Gabe Newell'ın dilinde!

Muhtemelen Valve bile bu kadar büyük bir ilgi beklemiyordu. Fakat oyunseverler Steam Deck’e beklenenin üzerinde bir ilgi gösterdiler.

İŞTE STEAM DECK'İN EN BÜYÜK AVANTAJI

Büyük ihtimalle pek çok kişiye PC’de sahip olduğu oyunları bir el konsolunda oynama fikri hayli cazip gelmiş olabilir. Steam Deck’in en büyük avantajı ise PC oyunlarının diğer konsollara nazaran daha ucuz olması. Dolayısıyla oyunseverler Steam Deck’te oyun satın almak için öyle çok yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmayacaklar.

Bu durum da oluşan ilginin temelini oluşturuyor. Bakalım Steam Deck benzer bir ilgiyi Türkiye’de de görecek mi? Bunu zaman gösterecek.

Valve, Steam Deck'i tanıttı! İşte taşınabilir oyun cihazının fiyatı ve özellikleriValve, Steam Deck'i tanıttı! İşte taşınabilir oyun cihazının fiyatı ve özellikleri

Redmi 9T: Büyük ekranlı, 6000mAh pilli telefon!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ilk kez ortaya çıktıAkıncı Üssü'ndeki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı
PARTNERÇocuklarıyla tatildelerÇocuklarıyla tatildeler
Jelatini bile sökülmemiş! Rekor fiyata satıldıJelatini bile sökülmemiş! Rekor fiyata satıldı

En Çok Okunan Haberler

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı

Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı

Ünlü çiftin bayramlaşma anları olay oldu!

Ünlü çiftin bayramlaşma anları olay oldu!

Operasyon sonucunda ortaya çıktı! Tuvaletleri bile altın kaplama

Operasyon sonucunda ortaya çıktı! Tuvaletleri bile altın kaplama

Çin'de sel felaketi! Sokaklar göle döndü, araçlar sular altında kaldı

Çin'de sel felaketi! Sokaklar göle döndü, araçlar sular altında kaldı

Nedeni henüz bilinmiyor: Kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor

Nedeni henüz bilinmiyor: Kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu: Nüfus ikiye katlandı

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu: Nüfus ikiye katlandı

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.