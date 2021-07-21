Valve’in taşınabilir konsolu çok fazla ilgi görüyor

Neredeyse 700 gramlık bir ağırlığa sahip olan Steam Deck bu açıdan biraz eleştirilse de bahse konu donanıma sahip bir konsolun, günümüz şartlarında daha hafif olması da pek mümkün görünmüyor. Peki Steam Deck’in oyunseverler arasında yarattığı etki nasıl oldu?

Şimdiden bazı e-ticaret siteleri Steam Deck’i ön siparişe açtı. Sizlerin de az çok tahmin edebileceği üzere bu stoklar an itibariyle tamamen tükenmiş durumda.

Muhtemelen Valve bile bu kadar büyük bir ilgi beklemiyordu. Fakat oyunseverler Steam Deck’e beklenenin üzerinde bir ilgi gösterdiler.

İŞTE STEAM DECK'İN EN BÜYÜK AVANTAJI

Büyük ihtimalle pek çok kişiye PC’de sahip olduğu oyunları bir el konsolunda oynama fikri hayli cazip gelmiş olabilir. Steam Deck’in en büyük avantajı ise PC oyunlarının diğer konsollara nazaran daha ucuz olması. Dolayısıyla oyunseverler Steam Deck’te oyun satın almak için öyle çok yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmayacaklar.

Bu durum da oluşan ilginin temelini oluşturuyor. Bakalım Steam Deck benzer bir ilgiyi Türkiye’de de görecek mi? Bunu zaman gösterecek.

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