HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van Bahçesaray’da koronavirüs vakası sıfırlandı

Van Bahçesaray’da koronavirüs vakası sıfırlandı

22.02.2021 12:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Van Bahçesaray’da koronavirüs vakası sıfırlandı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yürütülen kararlı çalışmalar ve halkın duyarlılığı sonucu koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı.

Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ve denetimleri sonucu ilçede korona virüs hastası kalmazken, bir haftadır da yeni vakaya rastlanmadı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "Sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirterek, Sağlık çalışanlarımızın azimli çalışmaları ve vatandaşlarımızın duyarlılığı taktire şayandır. Tüm sağlık çalışanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim kendilerinden razı olsun. Bu kutsal mücadele hakkın rahmetine kavuşan değerli sağlık çalışanlarımızı da rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin inşallah. Kaymakamız Muhammet Öztabak, Belediye Başkanımız Meki Arvas, İlçe Emniyet Müdürümüz, İlçe Jandarma Komutanımız ve değerli sağlık çalışanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Kağıthane'de inşaat şantiyesinde korkutan yangınKağıthane'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın
ING Bank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?ING Bank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Vakalar kaçın altına düşünce normalleşme başlayacak?

Vakalar kaçın altına düşünce normalleşme başlayacak?

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Son Dakika: Meclis Başkanı Şentop'dan HDP'li 9 vekil ile ilgili açıklama

Şentop'dan HDP'li 9 vekil ile ilgili açıklama

Kağıthane'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın

Kağıthane'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın

Türk SİHA'ları 300 bin saat uçuşu geride bıraktı! İsmail Demir: Bu gurur hepimizin

Türk SİHA'larıyla ilgili önemli gelişme

Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesine saldırı

Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesine saldırı

Son Dakika: Trabzon'da 68 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası!

Vakalardaki yükseliş sonrası flaş karantina kararı!

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak'ta yüzde 71.48 azaldı

Türkiye'ye gelen turist sayısı azaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.