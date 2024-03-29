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Van canlı seçim sonuçları! Van'daki seçim sonuçlarında AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas mı DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan mı kazanacak?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.03.2024 16:02
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Siyasi partiler için seçim maratonu 31 Mart 2024 pazar günü sona eriyor. Belediye başkan adaylarının kıyasıya mücadelesi sandıkta sona erecek. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele AK Parti adayı ve DEM Parti adayı arasında geçeceği tahmin ediliyor. Vanlı seçmenler Van'daki seçim sonuçlarını merakla takip ediyor.

Van canlı seçim sonuçları! Van'daki seçim sonuçlarında AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas mı DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan mı kazanacak?

Yerel seçimlerde adaylar çalışmalarını tamamladı, pazar günü 81 ilde belediye başkanları yeniden belirlenecek. Yerel seçim öncesinde heyecan dorukta. Seçim sonuçlarının en fazla merak edildiği illerden biri de Van. Van'da 2019 yerel seçimindeki tablo değişecek mi? Belediye başkanlığı yarışı AK Parti ve DEM Parti adayları arasında geçmesi beklenirken koltuğun sahibi Abdulahat Arvas mı yoksa Abdullah Zeydan mı olacak?

Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Pazar günü yapılacak seçim günü Van'daki vatandaşlar da Van'daki seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Van'daki seçim sonuçları Pazar günü belli olacak.

Van'da AK Parti'nin 27. dönem milletvekili olan Abdulahat Arvas ve 2015 genel seçimlerinde Hakkari milletvekili olan Abdullah Zeydan’ın isimleri önde, seçimin bu ikili arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

VAN'DAKİ SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK PARTİ'NİN ADAYI

1969'da Van'da dünyaya gelen Abdulahat Arvas, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van kurucu Şube Başkanlığı, Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Disiplin Kurulu Başkanlığı, Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Kurul Üyeliği, Van Valiliği Mikro Kredi Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Kurul Üyeliği, Van İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (VİMDER) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Arvas, 27. Dönem milletvekili seçimlerinde Van’da AK Parti Milletvekili olarak Meclis’e girdi.

arvas

DEM PARTİ'NİN ADAYI

1973 yılında Hakkari'de dünyaya gelen Abdullah Zeydan Uluslararası Amerika Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölümü'nden mezun oldu.

6 Haziran 2015 genel seçimlerinde Hakkari milletvekili seçildi. Abdullah Zeydan, HDP eş genel başkanları ve milletvekillerine yönelik 4 Kasım 2016’da yapılan eşzamanlı operasyonlarda 12 kişiyle birlikte gözaltına alınmış, sonrasında ise tutuklandı.

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