HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van'da paniğe yol açan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama! 'Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz'

Van'da paniğe yol açan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama! 'Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz'

17.06.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da dün bir deprem meydana geldi. AFAD yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Deprem bölgede paniğe yol açtı. Bölgede büyük bir depremin beklenip beklenmediğiyle alakalı olarak deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Van'da paniğe yol açan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama! 'Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz'

Van'da dün bir deprem meydana gelmişti. AFAD, yerin 7 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Mollakasım, büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

1

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Paniğe yol açan depremle ilgili deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Görür yaptığı açıklamada 2011 yılındaki büyük deprem hatırlayarak "Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz" dedi.

Görür'ün açıklamasından satır başları:

"Van Mollakasım’da 4,1 deprem oldu. Deprem muhtemelen Van Fay Zonunda. Bu bölge sürekli yükseliyor. 2011 yılında bu fay zonunda 7,2 deprem oldu. Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 kişinin öldüğü katliamdan sağ kurtuldu! Kavganın nedenini anlattı9 kişinin öldüğü katliamdan sağ kurtuldu! Kavganın nedenini anlattı
Bakan böyle tepki gösterdi! Sosyal medyada gündem olan fotoğrafBakan böyle tepki gösterdi! Sosyal medyada gündem olan fotoğraf
‘Geçersiz oy attım’ demişti! Sandık tutanağı paylaşıldı… Çok tartışılacak sonuç!‘Geçersiz oy attım’ demişti! Sandık tutanağı paylaşıldı… Çok tartışılacak sonuç!
Anahtar Kelimeler:
deprem Van afad naci görür

En Çok Okunan Haberler

Mart 2021’den sonra ilk kez! Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor

Mart 2021’den sonra ilk kez! Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi bugün başladı!

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi bugün başladı!

Akşener'e karşı kadın aday! İşte konuşulan o isim

Akşener'e karşı kadın aday! İşte konuşulan o isim

Meteoroloji'den 29 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den 29 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

‘Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka milletvekili de var…’

‘Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka milletvekili de var…’

Bir il esrarengiz kişiyi konuşuyor! Kadın kıyafeti giyip dolaşıyor: 'Herkes endişeli'

Bir il esrarengiz kişiyi konuşuyor! Kadın kıyafeti giyip dolaşıyor: 'Herkes endişeli'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Sosyal medyada gündem yarattı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada gündem yarattı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.