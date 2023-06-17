Van'da paniğe yol açan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama! 'Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz'

Van'da dün bir deprem meydana gelmişti. AFAD, yerin 7 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Mollakasım, büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Paniğe yol açan depremle ilgili deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Görür yaptığı açıklamada 2011 yılındaki büyük deprem hatırlayarak "Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz" dedi.

Görür'ün açıklamasından satır başları:

"Van Mollakasım’da 4,1 deprem oldu. Deprem muhtemelen Van Fay Zonunda. Bu bölge sürekli yükseliyor. 2011 yılında bu fay zonunda 7,2 deprem oldu. Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz"

Van Mollakasım’da 4,1 deprem oldu. Deprem muhtemelen Van Fay Zonunda. Bu bölge sürekli yükseliyor. 2011 yılında bu fay zonunda 7,2 deprem oldu. Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz, sevgiyle — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 17, 2023



