HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 1 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Van'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 1 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

01.08.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika depremler listesi 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü Van, Akçift'te gerçekleşen sarsıntının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. KVan, Akçift'te saat 12.25'te gerçekleşen sarsıntının ardından çok sayıda vatandaş konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Birçok kişi "deprem mi oldu?", "Nerede, kaç büyüklğünde oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi..

Van'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 1 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika depremler listesi Van, Akçift'te Kanilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 12.25 sıralarında 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının 5.0 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Vatandaşlar internette "deprem mi oldu?", "Nerede kaç büyüklüğünde oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 1 Ağustos 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

2022.08.01 12:25:31 38.8440 43.5567 5.0 -.- 3.6 3.9 AKCIFT-(VAN) İlksel
2022.08.01 12:04:42 37.2528 27.9372 0.0 -.- 1.4 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.08.01 12:03:59 37.1870 27.9007 0.0 -.- 1.5 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.08.01 11:59:41 36.8143 27.3445 1.7 -.- 3.1 3.2 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.01 10:49:20 34.9388 24.2372 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.01 10:21:57 36.8547 29.2488 1.4 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.08.01 10:03:18 37.4368 36.9718 5.0 -.- 3.1 3.2 OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.01 09:43:35 37.0538 28.3557 15.8 -.- 1.2 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.01 09:25:53 40.4380 29.1963 3.9 -.- 2.0 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2022.08.01 09:03:09 39.0160 30.1720 5.3 -.- 2.0 -.- OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.08.01 08:33:32 36.5977 29.9900 11.8 -.- 1.8 -.- GOLTARLA-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2022.08.01 08:10:02 38.3630 39.0310 19.4 -.- 2.2 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.08.01 05:25:09 37.4665 37.0023 3.2 -.- 2.5 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.01 04:56:31 37.4728 36.9803 5.9 -.- 3.5 3.6 TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ


Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürekleri ısıtan görüntüler! Heyecanlı kalabalık başına toplandıYürekleri ısıtan görüntüler! Heyecanlı kalabalık başına toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da beklenen açıklamayı yaptı! Fındık alım fiyatı belli olduCumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da beklenen açıklamayı yaptı! Fındık alım fiyatı belli oldu
Eğlence mekanında feci olay! İşe giriş sebebi yürekleri dağladıEğlence mekanında feci olay! İşe giriş sebebi yürekleri dağladı
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi afad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'

Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'

Pasaportsuz ilk pazar! Akın akın Edirne'ye geliyorlar

Pasaportsuz ilk pazar! Akın akın Edirne'ye geliyorlar

Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...

Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...

İlginizi Çekebilir

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kız kıza tatile bikinisinin dekoltesi damga vurdu

Kız kıza tatile bikinisinin dekoltesi damga vurdu

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.