Van'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 1 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika depremler listesi Van, Akçift'te Kanilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 12.25 sıralarında 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının 5.0 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Vatandaşlar internette "deprem mi oldu?", "Nerede kaç büyüklüğünde oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 1 Ağustos 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

2022.08.01 12:25:31 38.8440 43.5567 5.0 -.- 3.6 3.9 AKCIFT-(VAN) İlksel

2022.08.01 12:04:42 37.2528 27.9372 0.0 -.- 1.4 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.08.01 12:03:59 37.1870 27.9007 0.0 -.- 1.5 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.08.01 11:59:41 36.8143 27.3445 1.7 -.- 3.1 3.2 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.01 10:49:20 34.9388 24.2372 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.01 10:21:57 36.8547 29.2488 1.4 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.08.01 10:03:18 37.4368 36.9718 5.0 -.- 3.1 3.2 OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.08.01 09:43:35 37.0538 28.3557 15.8 -.- 1.2 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.01 09:25:53 40.4380 29.1963 3.9 -.- 2.0 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel

2022.08.01 09:03:09 39.0160 30.1720 5.3 -.- 2.0 -.- OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2022.08.01 08:33:32 36.5977 29.9900 11.8 -.- 1.8 -.- GOLTARLA-ELMALI (ANTALYA) İlksel

2022.08.01 08:10:02 38.3630 39.0310 19.4 -.- 2.2 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.08.01 05:25:09 37.4665 37.0023 3.2 -.- 2.5 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.08.01 04:56:31 37.4728 36.9803 5.9 -.- 3.5 3.6 TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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AFAD DEPREM LİSTESİ

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Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

