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Van depreminde yaşamını yitirenler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 17:05 | Son Güncelleme

Erciş ilçesinde, 23 Ekim 2011'de yaşanan depremde hayatını kaybedenler için mezarları başında anma programı düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde, 23 Ekim 2011'de yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Depremin 8. yıl dönümünde, Beyazıt Mahallesi'ndeki Seyit Muhammed Kabristanı'nda başlayan programda vatandaşlar, yakınları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Öğrenciler de hayatını kaybeden öğretmenlerinin kabrine karanfil bıraktı.

Daha sonra Merkez Kara Yusuf Paşa Camisi'nde mevlit okundu, Kızılay tarafından vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Programa katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 1976 yılında büyük bir deprem yaşayan Erciş'in, 23 Ekim 2011'de bir kez daha sarsıldığını söyledi.

Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bütün devlet büyüklerinin, yaraların sarılması için imkanları seferber ettiğini vurgulayan Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve bütün devlet büyüklerimize Ercişliler adına teşekkür etmek istiyoruz. Depremden sonraki süreçte barınma imkanlarının sağlanması ve kalıcı konutların yapılabilmesi için büyük çaba gösterildi. Bir yılda, dünya tarihinde rekor sayılacak sürede, Erciş'te 4 bin 500'e yakın konut yapıldı. Bu, ne kadar büyük bir devlet, ne kadar büyük bir milletin mensubu olduğumuzun göstergesidir. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Bugün Erciş'in deprem şehitlerini andık. Bu vesileyle depremin yıl dönümünde şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Anma programı, deprem görüntülerinden oluşan fotoğraf sergisinin açılması ve deprem konulu konferansla sona erdi.

Programa 108. Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

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