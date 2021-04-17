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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çelik: Aşı randevusu alanların yüzde 75-80'i geliyor

17.04.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, kentte yaklaşık 20 bin kişiye yeni tip koronavirüs aşısı yapıldığını belirterek, "Bu 20 bin kişi içinde sadece 3-4 çalışanımızda hafif kaşıntı ve ciltte kızarıklık şeklinde bir yan etki oldu. Ciddi bir yan etki gözlemlemedik. Bundan dolayı vatandaşlarımızın aşıdan çekinmemesi gerekiyor." dedi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çelik: Aşı randevusu alanların yüzde 75-80'i geliyor

İl genelinde yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 25 aşı odası, 32 personel ve 3 doktorla hizmet verdiklerini söyledi.

'VATANDAŞLARIMIZIN AŞIDAN ÇEKİNMEMESİ GEREKİYOR'

Çok modern ve geniş bir aşı alanında önce sağlık çalışanlarını, ardından adliye, güvenlik personeli ve Sağlık Bakanlığının belirlediği öncelik sırasına göre vatandaşları aşılamaya başladıklarını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"14 Ocak'tan 16 Nisan'a kadar yaklaşık 14 bin Sinovac aşısı yapıldı. 2 Nisan'dan 16 Nisan'a kadar da 5 bin 500'e yakın BioNTech aşısı yapıldı. Aşılar ilçe hastanelerimizde, bölge hastanemizde ve bölge hastanemize bağlı asker hastanemizde aktif olarak devam etmektedir. Aşılarımızı soğuk zincir kurallarına uyarak tüketmekteyiz. Herhangi bir zayi olma durumu söz konusu değil. Aşılarımızda yan etki de gözlemlemedik. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü vatandaşlarımız aşıların yan etkisinden korkuyor."

Sağlık çalışanları dahil şimdiye kadar yaklaşık 20 bin kişiye aşı yapıldığına işaret eden Çelik, "Bu 20 bin kişi içinde sadece 3-4 çalışanımızda hafif kaşıntı ve ciltte kızarıklık şeklinde bir yan etki oldu. Ciddi bir yan etki gözlemlemedik. Bundan dolayı vatandaşlarımızın aşıdan çekinmemesi gerekiyor." dedi.

'VATANDAŞIMIZ AŞI YAPTIRMAYA GELMİYOR'

Aşı ile ilgili henüz istenilen düzeye gelemediklerini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"BioNTech'i 6'lı gruplar şeklinde aşılama yapıyoruz. 6 kişi randevusunu alıp geldiğinde hemen aşılar yapılıyor. Günlük bin kişiye aşı yapmayı planlıyoruz. Bin kişilik randevu açıyoruz ancak bunun yüzde 75-80'i geliyor. Yüzde 20-25 oranında randevu almasına rağmen vatandaşımız aşı yaptırmaya gelmiyor. Öte yandan yoğun bakımlarımız yüzde 80-90 doluydu. Normalleşme ve aşının da etkisiyle şu anda yoğun bakımımızda 8 ile 10 arasında hasta var. Servislerimizde de 30-40 arası hasta oluyor. Bu oran diğer illere göre Van'da daha iyi seyrediyor. Şu anda iyi durumdayız ancak tedbirleri elden bırakmamak lazım."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Van koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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