HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Van gerilimi tırmanıyor! CHP ve TİP'ten DEM Parti'ye destek... Çağlayan'da avukatlara polis müdahalesi

Van gerilimi tırmanıyor! CHP ve TİP'ten DEM Parti'ye destek... Çağlayan'da avukatlara polis müdahalesi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.04.2024 14:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da seçimi kazanan DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınması ve mazbatanın ikinci sıradaki AK Parti adayına verilmesi kararıyla başlayan gerilim tırmanıyor. Karar sonrası birçok ilde gece boyu protestolar düzenlenirken; DEM Parti, CHP, TİP ve EMEP heyetleri bugün Van'da protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Çağlayan Adliyesi'ndeki avukatların yapmak istediği açıklamaya ise polis izin vermezken, arbede yaşandı.

Van gerilimi tırmanıyor! CHP ve TİP'ten DEM Parti'ye destek... Çağlayan'da avukatlara polis müdahalesi

DEM Parti'nin 31 Mart seçimlerini kazandığı Van'da, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınması ve mazbatanın ikinci sıradaki AK Parti adayına verilmesi kararı sonrası tansiyon yükseldi. Dün gün boyu kent genelinde süren protestolar, gece saatlerinde çevre illere de sıçradı. Birçok ilde sokağa çıkan DEM Partililere polis müdahale etti. Cadde ve sokaklara çıkan grupları polis, basınçlı su ve gaz bombası kullanarak dağıttı.

POLİS MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Bugün de DEM Parti öncülüğünde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Fekiye Teyran Parkı’nda yapılmak istenen ‘halk buluşmasına’ polis ekipleri müdahalede bulundu. Bazı kişilerin gözaltına alındığı olaylarda, polis ekiplerinin tazyikli suyla müdahalesi devam ediyor.

ghdj

15 GÜN EYLEM YASAĞI

Eylemlerin ardından Van Valiliği kent genelinde gösteri yürüyüşü ve toplantıları 15 gün süreyle yasakladı. Van Valiliği ayrıca şehre giriş ve çıkışları kısıtladı. Valilikten yapılan açıklamada "İlimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi hususunda Valilik makamınca karar alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

CHP VE TİP'TEN DEM PARTİ'YE DESTEK

Gerilim bir an olsun düşmezken, DEM Parti de bugünkü MYK toplantısını Van'da yaptı. Söz konusu kararın ardından destek için CHP, TİP ve EMEP heyetleri kente geldi. MYK toplantısının sona ermesiyle birlikte DEM Parti, CHP, TİP ve EMEP heyetleri yürüyüşe geçti.

yuruyus

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ KARIŞTI

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nde toplanan bazı avukatlar, basın açıklaması yapmak istedi. Açıklamaya izin verilmezken, polis müdahale etti. Adliyede taraflar arasında arbede olduğu öğrenildi.

HFGJGHK

DİYARBAKIR’DAKİ PROTESTODA GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST

Öte yandan Diyarbakır'da, Van protestoları sırasında gözaltına alınan 4 kişi, serbest bırakıldı.

Van'da seçim gerginliği devam ediyor! Ateş yakıp yolları kapattılar: Olaylar diğer illere de sıçradı Van'da seçim gerginliği devam ediyor! Ateş yakıp yolları kapattılar: Olaylar diğer illere de sıçradı


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır’da çifte infaz! Mahkemeden çıkıp takip etti, ikisini de öldürdü…Diyarbakır’da çifte infaz! Mahkemeden çıkıp takip etti, ikisini de öldürdü…
MHP'nin seçimi AK Parti'ye kıl payı kaptırdı, gerginlik sokağa taştıMHP'nin seçimi AK Parti'ye kıl payı kaptırdı, gerginlik sokağa taştı
Fırat'tan sert tepki: 'Namusuma dil uzatamazsın! Yettiniz artık'Fırat'tan sert tepki: 'Namusuma dil uzatamazsın! Yettiniz artık'
Anahtar Kelimeler:
Van CHP türkiye işçi partisi DEM Parti Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın kibir çıkışı sonrası herkes onları arıyor! İlk ismi canlı yayında açıkladı

Erdoğan'ın kibir çıkışı sonrası herkes onları arıyor! İlk ismi canlı yayında açıkladı

SON DAKİKA: PFDK cezaları açıkladı!

SON DAKİKA: PFDK cezaları açıkladı!

Fırat'tan sert tepki: 'Namusuma dil uzatamazsın! Yettiniz artık'

Fırat'tan sert tepki: 'Namusuma dil uzatamazsın! Yettiniz artık'

Bomba patlamış gibi... Her yer simsiyah!

Bomba patlamış gibi... Her yer simsiyah!

Açılmayan iftar çadırı Fatih Portakal'ı çileden çıkarttı

Açılmayan iftar çadırı Fatih Portakal'ı çileden çıkarttı

Oylar yeniden sayılırken AK Partililer ile CHP'liler arasında arbede

Oylar yeniden sayılırken AK Partililer ile CHP'liler arasında arbede

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.