Van gerilimi tırmanıyor! CHP ve TİP'ten DEM Parti'ye destek... Çağlayan'da avukatlara polis müdahalesi

DEM Parti'nin 31 Mart seçimlerini kazandığı Van'da, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınması ve mazbatanın ikinci sıradaki AK Parti adayına verilmesi kararı sonrası tansiyon yükseldi. Dün gün boyu kent genelinde süren protestolar, gece saatlerinde çevre illere de sıçradı. Birçok ilde sokağa çıkan DEM Partililere polis müdahale etti. Cadde ve sokaklara çıkan grupları polis, basınçlı su ve gaz bombası kullanarak dağıttı.

POLİS MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Bugün de DEM Parti öncülüğünde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Fekiye Teyran Parkı’nda yapılmak istenen ‘halk buluşmasına’ polis ekipleri müdahalede bulundu. Bazı kişilerin gözaltına alındığı olaylarda, polis ekiplerinin tazyikli suyla müdahalesi devam ediyor.

15 GÜN EYLEM YASAĞI

Eylemlerin ardından Van Valiliği kent genelinde gösteri yürüyüşü ve toplantıları 15 gün süreyle yasakladı. Van Valiliği ayrıca şehre giriş ve çıkışları kısıtladı. Valilikten yapılan açıklamada "İlimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi hususunda Valilik makamınca karar alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

CHP VE TİP'TEN DEM PARTİ'YE DESTEK

Gerilim bir an olsun düşmezken, DEM Parti de bugünkü MYK toplantısını Van'da yaptı. Söz konusu kararın ardından destek için CHP, TİP ve EMEP heyetleri kente geldi. MYK toplantısının sona ermesiyle birlikte DEM Parti, CHP, TİP ve EMEP heyetleri yürüyüşe geçti.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ KARIŞTI

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nde toplanan bazı avukatlar, basın açıklaması yapmak istedi. Açıklamaya izin verilmezken, polis müdahale etti. Adliyede taraflar arasında arbede olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR’DAKİ PROTESTODA GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST

Öte yandan Diyarbakır'da, Van protestoları sırasında gözaltına alınan 4 kişi, serbest bırakıldı.







