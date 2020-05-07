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Van kent merkezinden koyun sürüsü geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2020 16:22 | Son Güncelleme

Van'a getirilen koyun sürüsü gece saatlerinde kent merkezinden geçti. İpekyolu Belediyesi Zabıta ekipleri, izinsiz olarak koyun sürüsünü şehir merkezinde geçiren ve çevreyi kirleten sürü sahibi Nedim Yiğiter'e, Karayolları Trafik Kanunun 46/3 maddesine göre 288 TL idari para cezası uyguladı.

Van kent merkezinden koyun sürüsü geçti

Kent merkezinin en işlek iki mekanlarından olan Maraş ve Cumhuriyet Caddelerinden geçen koyun sürüsü, vatandaşlara şaşkınlık yaşattı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan'da araç ve yaya trafiğine kapatılan, bugün sabah saatleri itibariyle kontrollü olarak araç ve yaya trafiğine açılan kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerinden geçen koyun sürüsünü gören İpekyolu Belediye Zabıta ekipleri, küçükbaş hayvanların sahibi Nedim Yiğiter'e, hayvan sürüsünü izinsiz şehir merkezine sokması ve çevreyi kirletmesinden dolayı Trafik Kanunun 46/3 Maddesine göre "Hayvanları karayolları üzerinde trafiği engellemeyecek şekilde sürmek" gerekçesiyle 288 TL idari para cezası uyguladı.

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