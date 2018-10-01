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Van'da çocuklar için "oyun sokağı" oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 16:51 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın İpekyolu Belediyesi, çocukların daha güvenli ortamlarda oynamalarını sağlamak amacıyla "Çocuk Oyun Sokağı" oluşturdu - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk: - "Bir belediye için yol, kilit taşı yapmak, çöp toplamak rutin işlerdir. Biz sadece bunları yaptık demiyoruz ama rakamları öncesiyle kıyasladığınız zaman 2 yılda yapılan hizmet 10 yılda yapılan hizmete bedeldir"

Van'ın İpekyolu Belediyesi, çocukların daha güvenli ortamlarda oynamalarını sağlamak amacıyla "Çocuk Oyun Sokağı" oluşturarak, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde hizmete açtı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesi, butik sokaklar projesi kapsamında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde çocuklar için oyun sokağı oluşturdu.

Satranç, dama, ip atlama, misket, topaç çevirme, seksek, yakan top gibi geleneksel oyunların yanı sıra kaydırak, salıncak, bowling gibi oyun gruplarının da bulunduğu sokak, düzenlenen törenle çocukların hizmetine sunuldu.

- "İki yılda yapılan hizmet 10 yılda yapılan hizmete bedeldir"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, törende yaptığı konuşmada, 2 yıl önce belediyeye kayyum olarak atandığını anımsatarak, bu süre içinde ilçeye en büyük hizmetleri kazandırmaya gayret ettiklerini söyledi.

Göreve geldiği süre içinde ilçede 300 kilometreye yakın yolu sıcak asfaltla buluşturduklarını, en ücra yerlere belediye hizmetlerini götürdüklerini vurgulayarak, "İki yıl içinde belki sizlerin görmediği fakat bizlerin sorumluluk alanı olan mahallelerde 600 bin kilometre kilit taşı hizmeti yaptık. Bir belediye için yol, kilit taşı yapmak, çöp toplamak rutin işlerdir. Biz sadece bunları yaptık demiyoruz ama rakamları öncesiyle kıyasladığınız zaman 2 yılda yapılan hizmet 10 yılda yapılan hizmete bedeldir. İpekyolu'nda merkez ilçe olmamızdan dolayı yeşil alan sorunumuz vardı. Tüm imkanlarımızı kullandık ve yeşil alana önem verdik. Geçen yıl 3 parkımızı hizmete açtık. Aynı şekilde 20 çocuk parkımızı okul bahçelerimize yerleştirdik. Bu ay da 4 yeni parkımızı hizmete açarak yeşil alanlarımızı artıracağız." diye konuştu.

Butik sokak çalışmalarıyla ilçeye farklı alanlar kazandırdıklarını, Çocuk Oyun Sokağı'nı da ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Öztürk, bu tür projelerle atıl olan, ailelerin girmeye çekindiği sokakları güzel dokunuşlarla birer cazibe merkezi haline getirmeye gayret ettiklerini anlattı.

Sokağı, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Dünya Çocuk Günü'nde çocuklara hediye etmek istediklerini kaydeden Öztürk, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Belediye başkan vekilleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Külliyeye davet edildiğimizde bize şunu söyledi, 'Belediyecilik anlamında hepiniz biliyorsunuz ki burada kaynakların aktarıldığı dağlar, belirsiz yerler vardı. Hizmet yerine paralar başka yerlere aktarılıyordu, usulsüzlük vardı, halkın parası teröre kullanılıyordu. Kaymakamlar olarak biz sizden bunları kontrol altına almanızı bekliyorduk. Ancak siz çok daha fazlasını yaptınız. Hizmetlerinizle tüm Türkiye'ye örnek oldunuz. 20 yıllık belediye başkanları gibi çalıştınız' dedi. Cumhurbaşkanımızın bu sözleri bizleri gururlandırdı. Bizim her şeyden önce birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Sizleri yanımızda görmeye ihtiyacımız var. Bunların hepsi birer emek, zaman isteyen ve bu şehre gönül belediyeciliğiyle yapılan işlerdir. Çocuk Oyun Sokağı Türkiye'de 5 belediyede ya var ya yok. İşte biz Türkiye'deki belediyeler arasında bu sokağa ait belediyelerden bir tanesiyiz."

Öztürk ile açılışa katılan kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar, sokağın açılış kurdelesini keserek çocuklarla oyun oynadı.

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