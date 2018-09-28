Van'da metruk evde 91 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde metruk bir evde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 91 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Lalapaşa 12. Sokak'ta metruk bir evde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 70 Afganistan ve 21 Pakistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

