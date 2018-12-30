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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 10:33 | Son Güncelleme

Otobüste yapılan aramada 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı

Van'ın Gevaş ilçesinde otobüste yapılan aramada 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolundaki kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde gerçekleştirdikleri aramada koltuğun altına gizlenmiş bir kilo 940 gram reçine esrar buldu.

Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Gevaş uyuşturucu Van

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