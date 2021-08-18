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Vanuatu’da 6.9 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

18.08.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan Vanuatu’da meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Vanuatu’da 6.9 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu’da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin, Port-Olry’nin yaklaşık 19 kilometre kuzeybatısında, 89.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. USGS, sarsıntının şiddetini ilk önce 7.1, daha sonra 6.8 olarak açıklarken, son olarak da 6.9 olarak düzeltti. Depremde yaralı veya can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin merkez üssüne 300 kilometre mesafede bulunan kıyılar için tsunami uyarısı yaptı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem
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