Varis Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

İlk evrede görsel açıdan yarattığı olumsuzluk dışında herhangi bir tehlike arz etmeyen varisin tedavisi eğer dikkatli bir şekilde yapılmazsa ileri safhalarda damar yırtılmasıyla karşılaşılabilir. Kan dolaşımında bozukluk olan varis hastaları aynı zamanda diğer kardiyovasküler hastalıklarla ilgili de kontrol edilmelidir. Varis Nedir? Şişkin damar hastalığı olarak da bilinen varis, damarların genişleyerek açılması sonucunda yüksek miktarda kanla dolması sonucunda meydana gelir. Varis oluşan damarlar çoğunlukla şişerek kabarır ve mavi mor arası ya da kırmızı renkte olurlar. Varis, eğer kontrol altına alınmaz ve tedavi edilmezse ağrıya neden olur. Kadınlarda daha yaygın olarak görülen varis, yetişkin nüfusun %25’inde mevcuttur. Çoğu vakada varis alt bacak diye tabir edilen baldır bölgesinde görülür. Varis Neden Olur? Damarların işlevlerini yerine düzgün yerine getirememesi varise neden olur. Damarlarda, kanın ters yönde akmasını engelleyecek tek yönlü valfler bulunur. Bu valflerde sorun meydana geldiğinde kan, kalbe doğru yoluna devam etmek yerine damarlarda toplanmaya başlar ve damarlarda şişme meydana gelir. Hastalığın daha çok bacak damarlarında görünmesi, bu bölgedeki damarların kalbe en uzak yerde olmalarından ve yer çekiminin kanın yukarı doğru akmasını zorlaştırmasından kaynaklanır.

Varise neden olabilecek bazı sebepler, Hamilelik,

Menopoz,

Yaş (50 yaş ve üzeri),

Uzun süre ayakta durmak,

Obezite,

Aile geçmişinde varis hastalığı olarak sıralanabilir. Varis Belirtileri Nelerdir? Varis başlangıcı nasıl anlaşılır sorusunun temel yanıtı özellikle bacak bölgesindeki damarların rahatlıkla görünebilir hale gelmesidir. Ayrıca genişleyen damarlarda ağrı, şişme ve batma hissi de yaşanabilir. Bazı durumlarda şişmeye bağlı olarak damar renklerinde bozukluk meydana gelir. Çok nadir olarak belirginleşen damarlarda kanama ve yaralar oluşabilir. Varis Nasıl Teşhis Edilir? Varis teşhisinde genel olarak gözlem yöntemi kullanılır. Doktor tarafından ayaktayken ya da otururken belirginleşen damarların durumuna bakılır. Kan akışında bir problem olup olmadığını tespit edebilmek için ultrason aracılığıyla rahatsızlık hissedilen bölge incelenir. Yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanıldığı ultrason yönteminde kan akışı, monitör aracılığıyla gözlemlenir.

Varisin oluştuğu bölgeye bağlı olarak toplardamar anjiyosu yani venografi de yapılabilir. Bu test sırasında hastaya özel bir boya enjekte edilerek semptomların oluştuğu bölgenin röntgeni çekilir. Röntgende özel boyanın hareketleri takip edilerek kan akışında bir sorun olup olmadığına bakılır.

Ultrason ve venografi gibi yöntemler kanda pıhtı ya da başka bir engelin damarlarda şişmeye neden olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Varis Nasıl Tedavi Edilir? Varis tedavisinde uzmanlar yaygın olarak geleneksel yöntemleri tercih ederler. Daha yoğun müdahalelerde bulunmadan önce doktor muhtemelen yaşam tarzında bazı değişiklikler yapılmasını talep eder. 1. Yaşam tarzında değişiklik

Özellikle yoğun tempoda ve ayakta çalışan kişiler eğer imkan dahilindeyse yaşam tarzında değişikliğe giderek varis oluşumunu engelleyebilir ya da kötüleşmemesini sağlayabilir. 1. derece varis olarak bilinen ve varis hastalığının ilk evresi olan kılcal damar varislerinde yaşam biçimini değiştirmek olumlu katkı sağlar.

Uzun sürekli ayakta durmaktan kaçınmak,

Kilo kontrolü,

Kan dolaşımını düzene sokmak için egzersiz yapmak varis hastalığının oluşmasını ve daha kötüye gitmesini engeller. Varis hastaları ayrıca dinlenirken ya da uyurken bacaklarını normal vücut pozisyonundan daha yüksekte tutarak semptomları azaltabilirler. 2. Kompres tedavisi

Varis hastalığı nasıl geçer sorusunun en yaygın bilinen yanıtlarından biri de kompres tedavisidir. Varis hastalığında doktor tarafından varis tedavisi için üretilmiş ve halk arasında varis çorabı olarak bilinen kompres ürünlerin kullanılması önerilebilir. Bu çoraplar bacaklara ihtiyaç duyulan basıncı sağlayarak kalbe doğru gerçekleşen kan akışını hızlandırıp kolaylaştırır. Ayrıca meydana gelen şişmeyi de dindirir. Farklı seviyelerde kompres uygulayan bu çoraplar eczanelerde ya da medikal ürünler satan dükkanlarda kolaylıkla bulunabilir. 3. Ameliyat

Eğer yaşam tarzında değişiklik ve kompres çorapları işe yaramadıysa, varisler ağrıya ya da genel vücut sağlığında başka sorunlara sebep oluyorsa cerrahi müdahale söz konusu olabilir. Damar bağlama ya da dikme yöntemi anestezi gerektiren bir cerrahi müdahaledir. Ameliyat sırasında cerrah hastalığın oluştuğu bölgeyi açarak hastalıklı damarları keserek vücuttan alır.

4. Diğer yöntemler

Doktorların varis ameliyatı yerine uygulamayı tercih ettiği ve hem daha kesin sonuçların alındığı hem de hastanın çok zorlanmadığı çeşitli tedavi yöntemleri de mevcuttur. Bunlar, Hastaya özel bir sıvı ya da köpük enjekte edilerek genişleyen damarların kapatıldığı skleroterapi,

Hastaya kimyasal bir sıvı enjekte edilerek küçük damar yollarının bloke edildiği mikroskleroterapi,

Damarın tamamen kapanmasını sağlayan ve bir ışın tedavisi olan lazer ameliyatı,

Damarı tıkamak için ısı ve radyofrekans dalgalarının uygulandığı ablasyon tedavisi,

Küçük bir kameranın, açılan mikro delikten sokularak gerçekleştirilmesine dayanan endoskopik ameliyatlar şeklinde sıralanabilir. Bir tedavi yöntemine karar vermeden önce mutlaka doktorla iletişim halinde olunmalı, prosedürle birlikte gelen riskler hakkında bilgi alınmalıdır. Hastalığın tedavisinde uygulanacak yöntem, semptomlar, varislerin büyüklüğü ve yeri gibi donelere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Varis Hastalığında Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Yaşam tarzı değiştirilse bile eğer cerrahi müdahale yapılmamışsa normal şartlar altında varis hastalığı zamanla daha kötü hale gelir. Göze hoş görünmemesi haricinde varis, uzun vadeli başka medikal sorunlara sebep olmaz. Bazı vakalarda varisli damarlar, bacaklarda açık yaralara, kan pıhtılaşmasına ya da kronik iltihaba sebep olabilir. Eğer bu belirtiler müdahale edilmez ve daha şiddetli hale gelirse damarların yırtılmasına sebep olabilir. Beslenme Alışkanlıkları Değiştirilerek Varis Önlenebilir mi?