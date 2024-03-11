Vatandaş, Mansur Yavaş'ı örnek vererek eleştirdi! Altınok: 'Seni 20 dakika dinleyemeyiz'

Ankara'da bir vatandaş, AK Partili olduğunu ve minibüsçülük yaptığını söyledi. Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'a Mansur Yavaş örneği vererek, AK Partili yetkililere serzenişte bulundu.

"ONUN İÇİN BUGÜN ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ'I KONUŞUYORUZ"

Katıldığı bir toplantıda Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'a AK Partili olduğunu ve minibüsçülük yaptığını ifade eden bir vatandaş, "Minibüsçülük namına verilen sözler tutulmadı. Onun için bugün Ankara'da Mansur Yavaş'ı konuşuyoruz. Şimdi burada senin lehine tam sonuç çıkartmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız münakaşa değil de münazara yapmamız lazım. Bugün Ankara'da Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı konuşuluyorsa bunun sebebi Adalet ve Kalkınma Partili Bakanlar,, milletvekilleri, il başkanlarıdır" diye konuştu.

ALTINOK: 'TOPLARSAN İYİ OLUR'

Vatandaşın "Başkanım nice Bakanlarınız, nice milletvekilleriniz nice il başkanlarınız sözler verdi. Hiçbiri minibüsçülük namına verdiği sözünü tutmadı" deyince Altınok, "Toparlarsan iyi olur. Senden başka bilen yok mu onlar da konuşsun" diye müdahalede bulundu.

Vatandaş, Altınok'un bu sözü üzerine "Sayın Başkanım, senin lehine çevirmem lazım bu işi yoksa sana iyisin hoşsun deyip 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız" yanıtını verdi. Altınok ise "Söyleyeceğini söyledin" dedi.

"SENİ 20 DAKİKA DİNLEYEMEYİZ"

Sözcü TV'de yer alan habere göre minibüsçü esnafı vatandaş susmayınca Altınok "Bir dakika, sen bir otur. Seni 20 dakika dinleyemeyiz ki burada programa gideceğiz" dedi.

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