HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vatandaşın 'Erdoğan' tepkisine Babacan'dan Abdullah Gül'lü savunma

Vatandaşın 'Erdoğan' tepkisine Babacan'dan Abdullah Gül'lü savunma

15.10.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de partisinin il kongresine katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kongrenin ardından çıktığı esnaf gezisinde bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Babacan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanlış yaptığını belirten vatandaş, “Binde 1 bile oy alamayacaksınız. 2023’ün galibi Tayyip Erdoğan, boşuna zorlanma“ dedi.

Vatandaşın 'Erdoğan' tepkisine Babacan'dan Abdullah Gül'lü savunma

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresine katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e geldi. Partililer tarafından karşılanan Babacan, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen il kongresine katıldı.

ABDULLAH GÜL'LÜ SAVUNMA

Kongrenin ardından kent merkezindeki Zafer Çarşısı'nda esnafı ziyaret eden Babacan, burada bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Babacan’ı Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Erdoğan’a yanlış yapmakla suçlayan şahıs, sert sözlerle tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine Babacan, “Ben Abdullah Gül’ü destekledim aday olsun diye. Önce ona destek verdim, o ‘Ben olmuyorum’ deyince gittim Tayyip Erdoğan’a imza attım” dedi.

"YANLIŞ YAPTINIZ"

Tepkili vatandaş ise, “Ben biliyorum kardeşim. Ben AK Partiliyim. O dünya liderinin ben hayranıyım. Sizi Maliye Bakanı yaptı, Tayyip Erdoğan’a yanlış yaptınız. Binde 1 bile oy alamayacaksınız. 2023’ün galibi Tayyip Erdoğan, boşuna zorlanma” diye yanıt verdi.

Vatandaş, partililer tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. (İHA)

Ali Babacan'ın 'Abdullah Gül' açıklaması gündem yarattıAli Babacan'ın 'Abdullah Gül' açıklaması gündem yarattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacakBakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacak
PARTNERMutluluğa 'evet' dediMutluluğa 'evet' dedi
Edirne Belediye Başkanı: Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydıkEdirne Belediye Başkanı: Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Ali Babacan Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

Amasya Valisi'nin sözleri sonrası sektör temsilcilerinden açıklama

Amasya Valisi'nin sözleri sonrası sektör temsilcilerinden açıklama

1 milyon kişi alınacak! Maaşlar 5 bin TL -7 bin TL'den başlıyor

1 milyon kişi alınacak! Maaşlar 5 bin TL -7 bin TL'den başlıyor

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

KKTC'de hükûmet istifa etti!

KKTC'de hükûmet istifa etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.