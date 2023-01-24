HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vatandaşlar dikkat! Hayaliniz kabusa dönüşmesin, paraları alıp bir anda ortadan kayboluyorlar

Vatandaşlar dikkat! Hayaliniz kabusa dönüşmesin, paraları alıp bir anda ortadan kayboluyorlar

24.01.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcıların bu sefer hedefinde dizi ve reklamlarda oynama hayali kuran vatandaşlar vardı. İnsanları kandıran dolandırıcılar, vatandaşlardan fotoğraf veya başvuru parası aldıktan sonra sırra kadem bastı. Vatandaşlar ajansa ulaşmak istediklerinde ise hayalleri suya düştü. Telefonları açılmayan vatandaşlar gittiklerinde kapı duvarla karşılaştı. Dolandırılan bir vatandaş "Gerçekten insanların hayali ile oynuyorlar" dedi.

Vatandaşlar dikkat! Hayaliniz kabusa dönüşmesin, paraları alıp bir anda ortadan kayboluyorlar

Oyuncu olma hayali kuranlar, reklam ve dizilerde rol almak isteyenler dikkat! Ortalık sahte ajanslardan geçilmiyor. Oyuncu adaylarından başvuru, fotoğraf parası alan o dolandırıcılar, bir anda ortadan kayboluyor.

Büyük vurgunda tutuklanan avukat şoke etti! Paylaştığı fotoğraflar... Büyük vurgunda tutuklanan avukat şoke etti! Paylaştığı fotoğraflar...

OYUNCU OLMA HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Hem ünlü olacak hem de para kazanacaklardı ama sahte ajansların tuzağında oyunculuk hayalleri suya düştü. Dolandırılan vatandaşların iddiasına göre bazı ajanslara para verip güvendiler ama sonuç hüsran oldu. Hayallerinin söndüğü anda ise hep aynı manzara yaşanıyor. 'Sizi arayacağız' yalanıyla mağdurları kandıran ajanslara telefonla ulaşamayan vatandaşlar, başvuru yaptıkları yere gittiklerinde ise kapı duvarla karşılaşıyor.

5

"İNSANLARIN GÖZÜNÜ ÇOK GÜZEL BOYAMIŞLAR"

Bir vatandaş, "Gerçekten insanların hayali ile oynuyorlar. İnsanların gözünü çok güzel boyamışlar. Biz de dizi ve reklamlarda oynayacağız diye hayaller kuruyoruz. Hemen ararız demişlerdi, aradan bir ay geçti, arayan soran yok. Sonra gittik ajansa ortada ajans diye bir şey yok" dedi.

"PARA İSTEYEN YERLER..."

Show Haber'in haberine göre sektör temsilcileri kayıt veya fotoğraf parası isteyen yerlerin dolandırıcı, merdiven altı yerler olduğunu aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canan Kaftancıoğlu tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi!Canan Kaftancıoğlu tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi!
Kılıçdaroğlu'ndan EYT için dikkat çeken sözler!Kılıçdaroğlu'ndan EYT için dikkat çeken sözler!
‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Oyuncu reklam dizi

En Çok Okunan Haberler

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Sahada yoktu, yine en çok Arda konuşuldu! Oynamadığını görünce hüngür hüngür ağladı

Sahada yoktu, yine en çok Arda konuşuldu! Oynamadığını görünce hüngür hüngür ağladı

Kılıçdaroğlu'ndan EYT için dikkat çeken sözler!

Kılıçdaroğlu'ndan EYT için dikkat çeken sözler!

Can güvenliği için siparişlere toplu gidiyorlar! "Kuryeleri bulup intikam alıyorlar, döner bıçakları ve baltalarla..."

Can güvenliği için siparişlere toplu gidiyorlar! "Kuryeleri bulup intikam alıyorlar, döner bıçakları ve baltalarla..."

5 kişiyi öldürmüşlerdi! İfadeleri ortaya çıktı: Derin devletçi olduklarını...

5 kişiyi öldürmüşlerdi! İfadeleri ortaya çıktı: Derin devletçi olduklarını...

Cami bahçesinde uygunsuz hareketler! Sosyal medya ayağa kalktı

Cami bahçesinde uygunsuz hareketler! Sosyal medya ayağa kalktı

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.