Vatandaşlar dikkat! Hayaliniz kabusa dönüşmesin, paraları alıp bir anda ortadan kayboluyorlar

Oyuncu olma hayali kuranlar, reklam ve dizilerde rol almak isteyenler dikkat! Ortalık sahte ajanslardan geçilmiyor. Oyuncu adaylarından başvuru, fotoğraf parası alan o dolandırıcılar, bir anda ortadan kayboluyor.

OYUNCU OLMA HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Hem ünlü olacak hem de para kazanacaklardı ama sahte ajansların tuzağında oyunculuk hayalleri suya düştü. Dolandırılan vatandaşların iddiasına göre bazı ajanslara para verip güvendiler ama sonuç hüsran oldu. Hayallerinin söndüğü anda ise hep aynı manzara yaşanıyor. 'Sizi arayacağız' yalanıyla mağdurları kandıran ajanslara telefonla ulaşamayan vatandaşlar, başvuru yaptıkları yere gittiklerinde ise kapı duvarla karşılaşıyor.

"İNSANLARIN GÖZÜNÜ ÇOK GÜZEL BOYAMIŞLAR"

Bir vatandaş, "Gerçekten insanların hayali ile oynuyorlar. İnsanların gözünü çok güzel boyamışlar. Biz de dizi ve reklamlarda oynayacağız diye hayaller kuruyoruz. Hemen ararız demişlerdi, aradan bir ay geçti, arayan soran yok. Sonra gittik ajansa ortada ajans diye bir şey yok" dedi.

"PARA İSTEYEN YERLER..."

Show Haber'in haberine göre sektör temsilcileri kayıt veya fotoğraf parası isteyen yerlerin dolandırıcı, merdiven altı yerler olduğunu aktardı.

