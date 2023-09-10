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Vatandaşlar yollara akın etti: 'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu! 43 ilin geçiş noktasında bulunuyor

10.09.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar yollara akın etti. Vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu kara yolundaki trafik yoğunluğu "dron ile havadan görüntülendi.

Vatandaşlar yollara akın etti: 'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu! 43 ilin geçiş noktasında bulunuyor

3 aylık yaz tatilinin ardından Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrenci pazartesi günü itibariyle ders başı yapacak. Vatandaşlar da, memleketlerinden ya da tatil bölgelerinden yaşadıkları büyük şehirlere gitmek için tatilin son gününde yollara akın etti.

"KİLİT KAVŞAK"TA TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de yaşanan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolundaki trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kırıkkale-Kayseri D-765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerlediği görüldü.

Kara yolundaki bazı noktalarda görev alan polis ekipleri ise trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdü.

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(İHA)

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Kırıkkale trafik

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