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  4. Vatandaşların banka hesapların böyle soyuyorlarmış! İstanbul merkezli 5 ilde 18 dolandırıcı yakalandı

Vatandaşların banka hesapların böyle soyuyorlarmış! İstanbul merkezli 5 ilde 18 dolandırıcı yakalandı

17.04.2024 08:12
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Vatandaşlara kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp banka hesaplarını dolandıran 18 şüpheli yakalandı.

Vatandaşların banka hesapların böyle soyuyorlarmış! İstanbul merkezli 5 ilde 18 dolandırıcı yakalandı

Son operasyonda nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslar için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama paylaştı. O paylaşımda Yerlikaya şunları kaydetti:

"İstanbul merkezli 5 ilde kendilerini kamu görevlisi şeklinde tanıtıp, aldatıcı yöntemler ile vatandaşlarımızın hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-31” operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık operasyon
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