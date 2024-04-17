Vatandaşların banka hesapların böyle soyuyorlarmış! İstanbul merkezli 5 ilde 18 dolandırıcı yakalandı

Son operasyonda nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslar için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları duyurdu.
Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama paylaştı. O paylaşımda Yerlikaya şunları kaydetti:
"İstanbul merkezli 5 ilde kendilerini kamu görevlisi şeklinde tanıtıp, aldatıcı yöntemler ile vatandaşlarımızın hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-31” operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı."
İstanbul merkezli 5️⃣ ilde kendilerini kamu görevlisi şeklinde tanıtıp, aldatıcı yöntemler ile vatandaşlarımızın hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak… pic.twitter.com/VgAxz7dT1W— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 17, 2024