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  4. Ve beklenen oldu! ABD 'Yanıtımızdır' diyerek duyurdu, savaş uçakları bombaladı

Ve beklenen oldu! ABD 'Yanıtımızdır' diyerek duyurdu, savaş uçakları bombaladı

09.11.2023 09:48 | Son Güncelleme:
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ABD'nin Suriye'de bulunan üslerine saldırılar düzenlenmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu ve orduya bağlı gruplar tarafından kullanılan silah depolama tesisine savaş uçaklarıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Gerekli her türlü tedbiri alacağız ve kendi belirleyeceğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz" denildi.

Ve beklenen oldu! ABD 'Yanıtımızdır' diyerek duyurdu, savaş uçakları bombaladı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı yazılı açıklamada, “Başkan Joe Biden'ın talimatıyla ABD askeri güçleri, Suriye'nin doğusunda İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ve ona bağlı gruplar tarafından kullanılan bir tesise meşru müdafaa saldırısı düzenledi. Bu saldırı 2 ABD F-15'i tarafından bir silah depolama tesisine gerçekleştirildi. Bu meşru müdafaa saldırısı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’ne bağlı birimlerin Irak ve Suriye'deki ABD personeline yönelik hava saldırılarına yanıttır" ifadelerini kullandı. ABD’nin tesislerini korumak için gerekli önlemleri almaya hazır olduğunu belirten Austin, ABD personelinin Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ’a karşı misyonlarını yürütmeye devam edeceğini vurguladı.

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"KENDİ BELİRLEYECEĞİMİZ YER VE ZAMANDA KARŞILIK VERECEĞİZ"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada da, “Irak ve Suriye'de ABD'lilere yönelik saldırıların ardından CENTCOM güçleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve orduya bağlı gruplar tarafından Suriye'de kullanılan bir tesise hava saldırısı düzenledi. Gerekli her türlü tedbiri alacağız ve kendi belirleyeceğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz” denildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
suriye İran abd

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