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Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.08.2018 03:06 | Son Güncelleme

Türk firmaların ABD’li internet ve sosyal medya devleri Facebook, Youtube, Instagram ve Twitter’a reklam boykotu büyüyor. Bu ağlara Türkiye’den ciddi reklam geliri akıyor.

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına karşı başlatılan sosyal medya kampanyası yayılıyor. Sosyal medyada başlatılan ‘ABD’ye reklam verme’ kampanyasına katılan Türk firma sayısı artıyor. ABD’li internet ve sosyal medya devleri Google, Facebook, YouTube, Twitter ve Instagram’a reklam verilmemesi için Türk firmalar seferber oldu.

Milliyet gazetesinden Hanife Baş'ın haberine göre, kampanyayı ilk olarak Uşak Belediyesi başlattı. Belediye, ABD’yle yaşanan krizin ardından medya reklam planlamalarında Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube’a ayrılan bütçeyi kaldırdı. Bu hamle diğer firmalara da yansıdı. Türk Havayolları, Türk Telekom, Vakıf Emeklilik, Boydak, Kuveyt Türk, Emlak Konut, Filli Boya ve Türksat gibi firmalar da bu yönde açıklama yaptılar. Türk Telekom’un Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş, sosyal medya hesaplarından kampanyaya destek verildiğini açıkladı. Türk Telekom CEO’su Paul Doany de yaptığı açıklamada, “Özellikle reklam gelirleriyle ilgili bizim şirketlerimizin ödedikleri aynı vergileri ödemiyorlar. Müşterilerine hizmet sunmaya çalışırken bizim gibi BTK düzenlemelerine tabi değiller (biz gecikebiliyoruz/engellenebiliyoruz ama onlara bu olmuyor)” dedi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de, “Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir” dedi.

MİLLİ AĞ GELİŞTİRELİM

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, artık sosyal medya platformlarının sadece eğlence aracı olmaktan çıkıp kocaman ekonomilere dönüştüğünü kaydederek, “Dünyanın en büyük firmaları arasına girdiler. Türkiye’de büyük çoğunluk bu ağlara reklam vermeye başladı. Türkiye’nin dış kaynaklı bu ağlara verdiği reklam ücretleri, milli serveti yurtdışına taşıyor. Bu paralar doğrudan ABD’ye gidiyor. Bunlara karşı çözüm olarak milli ağlar geliştirilmeli. Milli yerli ağ ve arama motoru geliştirilmeli” dedi.

VERGİSİNİ VERMİYOR

Zaten ABD’li devler bir süredir hedef tahtasındaydı. Türkiye’de vergi vermemeleri dönem dönem gündeme gelmişti. Ayrıca Facebook son dönemde yüksek kar elde etme hırsı yüzünden milyarlarca kullanıcısının kişisel verilerini başka firmalara satmıştı. Google ve Facebook, dünyada online reklam pazarını domine ediyor. Reklam pastasının büyük bölümünü alıyorlar. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaret ve hızlı tüketim ürünleri grubunda yer alan firmalar bütçelerinin tamamını bu ikiliye kaptırıyordu. Telekom, finans ve otomotiv sektörleri de bu rüzgara kapılmıştı.

Türkiye’de sadece Facebook ve Google ikilisinin yılda 3 milyar liralık geliri geçtiği tahmin ediliyor. Bu ikili ülkemizde kazandıkları parayı kurdukları bir ofis üzerinden doğrudan İrlanda Dublin’e göndererek, Türkiye’ye vergi çalımı da atıyor.

Türk firmalarının çoğu da iş reklam vermeye gelince bütçelerinin yüzde 90’ını yabancılara aktarıyordu.

YERLİ CEP TELEFONU HAREKATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs Vestel var. Bunları uygulayacağız” söylemine sektörden destek yağdı.

'BİZİM MESELEMİZ'

Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, cep telefonunda yerli üretim yaptıkları için gururlu olduklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın markamızı lanse etmesi bizim için gurur verici. İnşallah daha fazla üretim yapacağız. 2-3 milyon adetlik hedefler koymuştuk. Onlara ulaşacağız. Şu anda yerlilerin satış payları yabancılara göre daha düşük ama bunu yıldan yıla artırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın söyleminden sonra bunu milli mesele olarak görüyoruz” dedi.

Casper Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Yıldırım ise, cepte yerli üretimin Türkiye’nin cari açığının artmasını önlediğini dile getirerek, şunları söyledi: “

Yıllık 12 milyon adetlik pazarda yerlilerin payı yaklaşık yüzde 15. Çok az bir geçmişimiz var. Bu rakamların daha da artması için çalışıyoruz. 2023 yılında sadece Casper olarak bu rakama ulaşmak hedefindeyiz. Yerliler olarak her yıl güzel modeller çıkarıyoruz. Yabancı muadillerine göre fiyatları daha düşük. Bunu milli mesele olarak görüyoruz. Milli ve yerli ürünlerle kalkınacağımız, hamlelerde bulunacağımız dönem başladı. Bunun için maksimum çaba göstereceğiz.”

General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman da, yeni dönemde üretimlerini ve yatırımlarını artırmayı hedeflediklerini kaydederek, “Türkiye’de 100 milyon TL’lik yatırımımız var. Bu yatırıma ilaveler yapmak için çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yatırımlarımızı daha da artıracağız” bilgisini verdi.

'YÜZDE 40 OLMALI'

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı da, Türkiye’de 2017 yılı verilerine göre iletişim teknolojilerinin büyüklüğünün 7 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, “Dışa bağımlılığı en aza indirmenin önemini hissettiğimiz bugünlerde yerli ve milli markalarla istişare toplantılarımızı gerçekleştirdik.

Gerekli çalışmalar ve sektörel düzenlemeler yapıldığı takdirde ilk başta yerli üretimimizin yüzde 40 seviyelerine rahatlıkla çıkacağını düşünüyoruz. Mevcut pazarımızda yerli markaların payını arttırmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Sektörde bu bilgi birikimine sahip birçok firma var. Bizim sektörümüzde birçok babayiğit vardır ve tüm imkanları ile ülkemize hizmet etmeye hazırdır” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye dijital reklam sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
sayın erdogan once kendın bı vestel venus kullan bakım hosuna gıdecek mı
Gayet güzel telefonlar gün geçtikçe de Daha yi oluyorlar
coca colayı komple kapat al sana yaptırım
damlaya damlaya göl olur misali...veya hz.aliye su taşıyan karınca misali yolumuz hedefimiz bilinsin yeter...abd ve trump karsisinda hükümetimin yanındayım...
neden ükede ariyor.com gibi bir isim ile arama motorumuz olmasın
Öyle kolay birşey değil onu yapmak
@wiesbaden Şuan ki gidişata bakacak olursak araniyor.com daha uygun olur diye düşünüyorum.
devam!
ben Vestel Venüs Z 10 kullanıyorum,inanın phoneden fazlası var eksiği yok .bence yerli malı neden kullanılmalı konusu okullarda ders olarak anlatilmali
Yerli malımı
avrupa bizi kıskanıyor :)
hikayenin hikayesi olmayacak duaya amin denmez basın şimdi yazıyor sonra unutulur dolar olur 6,50 ve üzeri kısa vadeli çözüm çözüm değildir palavraya gerek yok
vala km ne derse desin ne abd dolarndan nede iponeden vaz gecerim elime ne gecse dolara yatrcm gelecfmi dusunmem lazm reis cok sıkıstysa satsın bır tane gemicik hastnecik destk olsun bızım zavalı millet bnbr emekle aldgı doları bozsun vekiller daha dolar 2 80 deyken stok yapsın satın satın ucuzlasn dolar kı vekller yandaşlar sermeya yapsın ayse tyzenın dısınden tırngdnam artanı bzdrsn bos bos maas alan vekl dolar alsın snra bırlık dırşık dıyelm alpaslan hocanın dedgı gıbı bu mılşetın cbıne dokunmadan aklına dokunamassn bayram sonrası mışşetı görürüm ben
Önce boinge siparis v3rilen 11 milyar dolarlik ucak siparisini iptal edin, ama o zaman arada ki komisyon da ynar degil mi? Unuttum ben o isi
Mesela gemicik ler de Türk bayraklı olmalı demi
adsensecilerin gözü yaşlı
fırsat bu fırsat hazır dananın kuyruğu kopmuşken ülkece artık yerli ürünlere tüm alanlara yönelip, yapılan bu boykotu sonsuza kadar devam ettirip, gelecek nesillerimize de bunu aşılamamız gerek!
Önce kendinizden başlayınki inandırıcı olsun..
cluploe sözlerine dikkat et şimdilik yeni emir ve talimatla almanya hollanda ab bizi kıskanıyor eyyyyykelimesi onlar için ikinci bir emre kadar yasaklandı şimdi sadece eyyyy abd ve bazende eyyyyy israil serbest hah ha hah ha
çok zeki bilgisayar yazılım uzmanlarımız var öyle bir arama motoru sosyal ağ geliştirsinlerki birçoğundan daha iyi olsun bunu yapabilecek zekaya sahip bir sürü genç beyin yetişiyor okullarımızda ünv. telerimizde teşvik edin ödüllü yarışma yapın.. bu ülkede herşey mümkün yeterki azimli ve inançlı olalım g. koreye japonyaya bakın adamlar nasıl kalkındılar savaşlardan felaketlerden sonra herşey mümkün yeterki isteyelim ve devlet büyükleri istikrarlı kararlı olsun .. benim milletimden şüphem yok.. bu milli bir mücadeleye döndü..onursuz bir halk değiliz..
amerikaya yaptırım yapıyolarmış ama zamları yine biz yedik.%100 zamlandı her şey hamdolsun.✋
abd ye tepki gösterilir,bu tepki iphone dan yazılır.çok tuhaf yerli veya başka marka kullanın.
arkdaslar sızcd bu yetrlı olucakmı gunumzde favebok kullanmayan twet ınstrgm klnmayan yok reklam vermesk bıle kulandgmz ıcın para akıcak bız sımdı sadce dıs gösterıyrz fırmalr reklmsz ne kdr dayancak yada ulkmzde google kulanmayan km var yada 81 mılyon bu yuzdn twet ınstgram yada face hwabnı dondurckmi bakalım ülkemz ne kdr vatan perver ama farkndyaanz abd gıbı rest cekemıyrz sadce boykotla yetnyrz oda sırf mıllet ınansn dıye acklndı kendmzi kandrmayalım
bu haberi okurken bile altta Ford reklamı var onu ne yapacağız?
:) görmezden gel zaten göstermelik
General Mobile da türk malı zaten :-) amerika menşeili firma yerliyiz ayağına yatıyor siz de haber yapıyorsunuz.
dün aksam A TV de yani yandaş medyada MC Donald’s reklamı var dı. önce kendileri uygulasınlar yaptırımı.
sn başkanım birde ithal futbolcuya el at bence. kendi içimize dağıtalım parayı (futbol sevmem)
bence ta ilk gunu bu boykot yapilmali hatta abd marka gidalar dada vergiler yukseltilmeli acilmasi zorlastirilmalı
ulan türkiye kendi ürettiği bi köy ekmeği var onuda kulu zamlardan yapamiyor
amerika toplam ihracatının yüzde kaçını TR 'ye yapıyor acaba?
yerliyiz diye salla dur
LAF SALATASI YAPANLARA SÖYLÜYORUM YA İCRAAT YAP YADA SUS BOŞ YORUM YAPMA !!!! GÜN BİRLİK BERABERLİK OLMA GÜNÜDÜR !!!!!!!
google servislerini bırakıp mynete geçtim ilk adımı attım. Ne yapabilirim deme youtube - instagram - facebook - twitter en azından birini kullanma!
fason çalışıyoruz en iyi üretimimiz araba renault fiat toyota karsan bunlardan koskaca vergiler alıp kendi haklımıza satıyoruz . yerli yerli dediler bir arabayı üretemediler şimdiye yerli arabayı cıkarsalardı. ülkeye yatırım yapmayan vw gibi birçok markayı alaçaklarına fiat renault alıp isim hakkını markayı zengit etmek yerine ülkemizi zengin ederdik. hindistanın tata bile satıldığı piyasamızda biz hala yerli araba üreteceğiz. araban olsunda benznli olsun tüplü olsun sonradan geliştirir elektirikli yaparsın
you tube vb. sosyal ağlara yasak geldiğinde millet yırtıyordu bi yerlerini demek ki boşuna değilmiş hiçbir şey!...
Önemli olan,Türkiyeyi destekleyenlerde Boykot kararı alırsa,Amerikanın devleride TRUMP ve Emir komutanları nın işi biter
abd ne çok şey satıyormuş bize çoğu üretebileceğimiz mallar
Bu adımlar güzel adımlar, fakat ABDyi acıtacak adımlar atılmalı, İncirlik üsü, F-35 savaş uçaklar ve başka askeri silah ve silah mühimatların alımı durdurulsun, bunları yap ozaman Osmanlı tokatı atmış olursun!
boykot konusu lafta kalmazsa bir gün hepimiz amerika ya bizi uyandırdığı için dua edeceğiz
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