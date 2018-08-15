Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına karşı başlatılan sosyal medya kampanyası yayılıyor. Sosyal medyada başlatılan ‘ABD’ye reklam verme’ kampanyasına katılan Türk firma sayısı artıyor. ABD’li internet ve sosyal medya devleri Google, Facebook, YouTube, Twitter ve Instagram’a reklam verilmemesi için Türk firmalar seferber oldu.
Milliyet gazetesinden Hanife Baş'ın haberine göre, kampanyayı ilk olarak Uşak Belediyesi başlattı. Belediye, ABD’yle yaşanan krizin ardından medya reklam planlamalarında Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube’a ayrılan bütçeyi kaldırdı. Bu hamle diğer firmalara da yansıdı. Türk Havayolları, Türk Telekom, Vakıf Emeklilik, Boydak, Kuveyt Türk, Emlak Konut, Filli Boya ve Türksat gibi firmalar da bu yönde açıklama yaptılar. Türk Telekom’un Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş, sosyal medya hesaplarından kampanyaya destek verildiğini açıkladı. Türk Telekom CEO’su Paul Doany de yaptığı açıklamada, “Özellikle reklam gelirleriyle ilgili bizim şirketlerimizin ödedikleri aynı vergileri ödemiyorlar. Müşterilerine hizmet sunmaya çalışırken bizim gibi BTK düzenlemelerine tabi değiller (biz gecikebiliyoruz/engellenebiliyoruz ama onlara bu olmuyor)” dedi.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de, “Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir” dedi.
MİLLİ AĞ GELİŞTİRELİM
Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, artık sosyal medya platformlarının sadece eğlence aracı olmaktan çıkıp kocaman ekonomilere dönüştüğünü kaydederek, “Dünyanın en büyük firmaları arasına girdiler. Türkiye’de büyük çoğunluk bu ağlara reklam vermeye başladı. Türkiye’nin dış kaynaklı bu ağlara verdiği reklam ücretleri, milli serveti yurtdışına taşıyor. Bu paralar doğrudan ABD’ye gidiyor. Bunlara karşı çözüm olarak milli ağlar geliştirilmeli. Milli yerli ağ ve arama motoru geliştirilmeli” dedi.
VERGİSİNİ VERMİYOR
Zaten ABD’li devler bir süredir hedef tahtasındaydı. Türkiye’de vergi vermemeleri dönem dönem gündeme gelmişti. Ayrıca Facebook son dönemde yüksek kar elde etme hırsı yüzünden milyarlarca kullanıcısının kişisel verilerini başka firmalara satmıştı. Google ve Facebook, dünyada online reklam pazarını domine ediyor. Reklam pastasının büyük bölümünü alıyorlar. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaret ve hızlı tüketim ürünleri grubunda yer alan firmalar bütçelerinin tamamını bu ikiliye kaptırıyordu. Telekom, finans ve otomotiv sektörleri de bu rüzgara kapılmıştı.
Türkiye’de sadece Facebook ve Google ikilisinin yılda 3 milyar liralık geliri geçtiği tahmin ediliyor. Bu ikili ülkemizde kazandıkları parayı kurdukları bir ofis üzerinden doğrudan İrlanda Dublin’e göndererek, Türkiye’ye vergi çalımı da atıyor.
Türk firmalarının çoğu da iş reklam vermeye gelince bütçelerinin yüzde 90’ını yabancılara aktarıyordu.
YERLİ CEP TELEFONU HAREKATI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs Vestel var. Bunları uygulayacağız” söylemine sektörden destek yağdı.
'BİZİM MESELEMİZ'
Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, cep telefonunda yerli üretim yaptıkları için gururlu olduklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın markamızı lanse etmesi bizim için gurur verici. İnşallah daha fazla üretim yapacağız. 2-3 milyon adetlik hedefler koymuştuk. Onlara ulaşacağız. Şu anda yerlilerin satış payları yabancılara göre daha düşük ama bunu yıldan yıla artırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın söyleminden sonra bunu milli mesele olarak görüyoruz” dedi.
Casper Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Yıldırım ise, cepte yerli üretimin Türkiye’nin cari açığının artmasını önlediğini dile getirerek, şunları söyledi: “
Yıllık 12 milyon adetlik pazarda yerlilerin payı yaklaşık yüzde 15. Çok az bir geçmişimiz var. Bu rakamların daha da artması için çalışıyoruz. 2023 yılında sadece Casper olarak bu rakama ulaşmak hedefindeyiz. Yerliler olarak her yıl güzel modeller çıkarıyoruz. Yabancı muadillerine göre fiyatları daha düşük. Bunu milli mesele olarak görüyoruz. Milli ve yerli ürünlerle kalkınacağımız, hamlelerde bulunacağımız dönem başladı. Bunun için maksimum çaba göstereceğiz.”
General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman da, yeni dönemde üretimlerini ve yatırımlarını artırmayı hedeflediklerini kaydederek, “Türkiye’de 100 milyon TL’lik yatırımımız var. Bu yatırıma ilaveler yapmak için çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yatırımlarımızı daha da artıracağız” bilgisini verdi.
'YÜZDE 40 OLMALI'
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı da, Türkiye’de 2017 yılı verilerine göre iletişim teknolojilerinin büyüklüğünün 7 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, “Dışa bağımlılığı en aza indirmenin önemini hissettiğimiz bugünlerde yerli ve milli markalarla istişare toplantılarımızı gerçekleştirdik.
Gerekli çalışmalar ve sektörel düzenlemeler yapıldığı takdirde ilk başta yerli üretimimizin yüzde 40 seviyelerine rahatlıkla çıkacağını düşünüyoruz. Mevcut pazarımızda yerli markaların payını arttırmak için çalışmaya devam edeceğiz.
Sektörde bu bilgi birikimine sahip birçok firma var. Bizim sektörümüzde birçok babayiğit vardır ve tüm imkanları ile ülkemize hizmet etmeye hazırdır” şeklinde konuştu.
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