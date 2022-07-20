HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Boris Johnson'ın veda konuşması gündem oldu! "Hasta la vista, baby"

Boris Johnson'ın veda konuşması gündem oldu! "Hasta la vista, baby"

20.07.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstifa kararı ile adından söz ettiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoda yaptığı veda konuşması gündem oldu. Johnson, konuşmada, Terminatör filminden bir replik kullanarak, "Görev büyük ölçüde tamamlandı. Hasta la Vista bebeğim" ifadelerini kullandı.

Boris Johnson'ın veda konuşması gündem oldu! "Hasta la vista, baby"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın 7 Temmuz’da Muhafazakar Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifasının ardından parlamentoda da yaptığı veda konuşmasında, Terminatör filminden bir replik kullanarak, "Görev büyük ölçüde tamamlandı. Hasta la Vista bebeğim" dedi.

"AMERİKALILARA YAKIN OLUN, UKRAYNALILARI DESTEKLEYİN"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın 7 Temmuz’da Muhafazakar Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifasının ardından İngiltere Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’nda veda konuşması yaptı. Johnson, milletvekillerine tavsiyede bulunarak, Ukrayna’yı desteklemeleri ve ülkenin ekonomisi için çalışmaları gerektiğini belirterek, "Amerikalılara yakın olun, Ukraynalıları destekleyin, her yerde özgürlük ve demokrasi için dik durun" dedi.

Johnson, "Burayı yaşamak ve yatırım yapmak için en iyi yer haline getirin, bunun için vergileri azaltın. Önünüzdeki yola odaklanın, ancak daima dikiz aynasını kontrol etmeyi unutmayın" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA BİR ÜLKEYİ BARBARLIKTAN KURTARMAYA YARDIM ETTİM"

Başbakanlık yaptığı süreye değinen Johnson, "Son birkaç yıl hayatımın en büyük ayrıcalığı oldu. 40 yıl boyunca en büyük Muhafazakar çoğunluğu elde etmeye ve İngiltere siyasetinde büyük bir yeniden düzenlemeye yardım ettim. Demokrasimizi dönüştürdük ve ulusal bağımsızlığımızı geri getirdik. Bu ülkeyi bir salgından kurtarmaya yardım ettim. Başka bir ülkeyi barbarlıktan kurtarmaya yardım ettim. Açıkçası, devam etmek için bu yeterli” dedi.

"HASTA LA VİSTA"

Johnson veda konuşmasının sonunda ise, 1991 yapımı Terminatör 2 filminde aktör Arnold Schwarzenegger’ın repliğinden alıntı yaparak, “Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı. Avam Kamarası’nın tüm harika personeline, tüm arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Hasta la Vista, bebeğim" dedi.

JOHNSON’IN İSTİFA SÜRECİ

İngiltere hükümetinde 24 Temmuz 2019’dan bu yana Başbakanlık görevini sürdüren Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Parti tarafından kendisine yöneltilen istifa baskılarının ardından 7 Temmuz’da istifa etmişti. Johnson, özellikle Partygate olarak adlandırılan bir soruşturmada, Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ederek çeşitli partilere katıldığının ortaya çıkmasından dolayı eleştirilerin hedefi olmuştu.

Johnson istifası öncesi İngiltere hükümetinden toplamda 59 bakan ve milletvekilinin istifa ettiği siyasi krizde ilk istifa kararını eski Maliye Bakanı Rishi Sunak almıştı. 5 Temmuz’da eski Sağlık Bakanı Sajid Javid ile aynı zamanlarda istifa ettiğini açıklayan Sunak, Johnson’a olan güvenini yitirdiği için istifa ettiğini söylemişti.

Muhafazakar Parti’nin yeni liderini ve ülkenin yeni başbakanı belirlemek üzere yapılan seçimler sonuçlanana kadar Johnson görevine devam edecek. Yeni liderin ise 5 Eylül’e kadar belirlenmesi planlanırken, başbakan olma yolunda en favori aday olarak Sunak öne çıkıyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs açıklaması!Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs açıklaması!
Liderlerden üçlü görüşme! Terörle mücadele...Liderlerden üçlü görüşme! Terörle mücadele...
'Ünlülerin psikoloğu' olarak biliniyordu! Diploması bile yokmuş'Ünlülerin psikoloğu' olarak biliniyordu! Diploması bile yokmuş
Anahtar Kelimeler:
terminator 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

'Bir kilo ürün kalmayacak'! Fiyatlarda yüzde 50 indirim...

'Bir kilo ürün kalmayacak'! Fiyatlarda yüzde 50 indirim...

Gümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndü

Gümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndü

Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi!

Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert çıkış! Kılıçdaroğlu'na 'EYT' yanıtı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert çıkış! Kılıçdaroğlu'na 'EYT' yanıtı

İstanbul’da küpler dolusu altın ve sikke iddiası…

İstanbul’da küpler dolusu altın ve sikke iddiası…

İlginizi Çekebilir

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.