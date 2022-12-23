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  4. Veda mesajıyla sevenlerini hüzne boğmuştu! Resmen emekliye ayrıldı

Veda mesajıyla sevenlerini hüzne boğmuştu! Resmen emekliye ayrıldı

23.12.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA, Mars aracı InSight'ı resmen emekliye ayırdı. NASA'nın 2018 yılında Mars'a gönderdiği InSight, böylece görevinin sonuna gelmiş oldu. InSight, geçtiğimiz günlerde adına açılan Twitter hesabından paylaşılan veda mesajıyla ise sevenlerini adeta hüzne boğmuştu. InSight o mesajda "Enerjim gerçekten düşük, bu yüzden bu gönderebileceğim son fotoğraf olabilir. Benim için endişelenmeyin" demişti.

Veda mesajıyla sevenlerini hüzne boğmuştu! Resmen emekliye ayrıldı

"Enerjim gerçekten düşük... Bu, gönderebileceğim son görüntü olabilir... Benim için endişelenmeyin..." Bu sözler, 2018 yılında Mars'a inen NASA'nın aracı InSight'a ait. InSight, kendi adına açılan Twitter hesabından paylaştığı veda mesajında bu sözlere yer vermiş ve enerjisinin azaldığını bildirmişti. NASA'nın InSight görevi, Mars'ta geçen dört yıldan uzun bir sürenin ardından sona erdi.

INSIGHT EMEKLİ OLDU

Ajansın Güney Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'ndaki (JPL) görev kontrolörleri, art arda iki denemeden sonra InSight ile iletişim kuramadı ve bu da onları, uzay aracının güneş enerjisiyle çalışan pillerinin bittiği sonucuna götürdü.

InSight

(Fotoğraf: NASA)

NASA daha önce, aracın iki iletişim denemesini kaçırması durumunda görevin sona erdiğini ilan etmeye karar vermişti. Fakat InSight'ın Dünya ile en son iletişim kurduğu tarihi 15 Aralık olarak açıklayan NASA, her ihtimale karşı InSight'tan gelen bir sinyali dinlemeye devam edeceğini, ancak bu noktada ondan haber alınmasının pek olası görülmediğini söyledi.

İŞTE INSIGHT'IN DOKUNAKLI VEDA MESAJI!

InSight'ın geçtiğimiz günlerde kendi adına açılan Twitter hesabından paylaştığı veda mesajı ise tam olarak şöyleydi;

"Enerjim gerçekten düşük, yani bu, gönderebileceğim son görüntü olabilir. Yine de benim için endişelenmeyin. Burada zamanım hem verimli hem de sakin geçti. Görev ekibimle konuşmaya devam edebilirsem bunu yapacağım. Ama yakında buradan ayrılacağım. Benimle olduğunuz için teşekkürler."

InSight'ın gönderdiği son fotoğrafta ise kubbe şeklindeki sismometre ve tozla kaplı Mars zemini görülüyordu.


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uzay Mars NASA

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