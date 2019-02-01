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Venezuela'da Guaido'nun evine baskın iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 01.02.2019 01:01 | Son Güncelleme

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Bolivarcı Ulusal Özel Harekat Polisi (FAES) güçlerinin ailesinin evinde bulunduğunu ve kızının başına gelecek herhangi bir şeyden Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sorumlu olduğunu duyurdu.

Venezuela'da Guaido'nun evine baskın iddiası

Guaido, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, evine FAES tarafından baskın düzenlendiğini ileri sürdü.

Kendisini geçen hafta ülkenin geçici başkanı ilan eden Guaido, "Şu anda FAES evimde, ailemin evinde. Orada bulunan kızımın başına gelecek her şeyden Maduro sorumludur." ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ SENATÖRDEN PAYLAŞIM

Florida eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Marco Rubio ise Twitter hesabından Guaido ve 20 aylık kızının evinden çıkarken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

"20 aylık çocuğuyla apartmandan çıkıyor." notunu düşen Rubio, "Maduro askerleri, (Guaido'nun) eşini sorgulamak için bu sabah geldi. Basın ve diplomatik heyetler durumu gözetlemek için oraya geldi. Gözünü korkutma çabaları" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ülke basınında özel kuvvetler mensubu bazı kişilerin Guaido'nun yaşadığı binaya girdiği ancak Guaido'nun evine girmeden bilgi topladıktan sonra ayrıldıkları yönünde bilgiler yer aldı.

VENEZUELA'DA YAŞANANLAR

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.
Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) bugün aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

(AA)

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