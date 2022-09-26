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Verdiğiniz paraya sonuna kadar değecek en kullanışlı TikTok ürünleri

22.09.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söz konusu alışveriş olduğunda hiç şüphesiz bakmadan geçemeyeceğimiz bazı uygulamalar var. Dünyanın en çok kullandığı sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, güzellikten elektroniğe kadar birçok ürünün bir anda viral olmasını ve rafların hızlıca boşaltılmasını sağlıyor. Gelin, fiyatını sonuna kadar hak eden ve performansıyla şaşırtan TikTok ürünlerini birlikte inceleyelim.

Verdiğiniz paraya sonuna kadar değecek en kullanışlı TikTok ürünleri

Dünyada kullanılan ilginç ama işlevsel ürünleri bir tıkla bulabildiğimiz TikTok, son zamanların en çok ziyaret edilen uygulamalarından biri. Almak istediğimiz ürünlerin özelliklerini kullananların gözünden izlediğimiz ve fikir sahibi olduğumuz bu uygulama, milyonlarca kullanıcısıyla büyük bir başarı yakalamış durumda. O hâlde hazırsanız verdiğiniz paraya pişman olmayacağınız, her bütçeye uygun kullanışlı TikTok ürünleriyle sizi baş başa bırakalım.

1. Yumurta kesmeyi kolaylaştırın: Buffer Yumurta Doğrayıcı ve Pratik Dilimleme Kesme Aleti

Verdiğiniz paraya sonuna kadar değecek en kullanışlı TikTok ürünleri

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Buffer Yumurta Doğrayıcı ve Pratik Dilimleme Kesme Aleti'nin ufak ama işlevsel tasarımıyla kahvaltılarınız için vakit kazanmaya ne dersiniz? Ürünün pratik dilimleme özelliğiyle servisi hızlandırarak kısa sürede iştah açıcı harika kahvaltılar hazırlayabilirsiniz. Ürün, kalın bıçakların neden olduğu dağılmaları ortadan kaldırır ve yumurtanın sarısını beyazından ayırmadan yumurtayı kolayca dilimler. Böylece kahvaltının yanı sıra misafirlerinize veya ailenize hazırlayacağınız enfes salatalara da yumurta ekleyebilir, bu yumurtaları zevkinize göre şekillendirip servisi daha göz alıcı hâle getirebilirsiniz. Mutfağınıza hayat kolaylaştıran pratik ürünü taşımak için daha fazla geç kalmayın!

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2. Kulaklıklarınız her zaman tertemiz olsun: Ewec Bluetooth Kulaklık ve Bilgisayar Temizleme Kalemi Kiti

Verdiğiniz paraya sonuna kadar değecek en kullanışlı TikTok ürünleri

Kulaklığınızı, klavyenizi veya bilgisayarınızı hâlâ kürdan veya kulak pamuğu gibi ürünlerle temizliyorsanız boşa vakit kaybettiğinizi söylememiz gerek. Merak etmeyin, sizi bu hatadan kurtaracak harika bir ürün önerimiz var. TikTok'ta çoğu kullanıcının memnun kaldığı Ewec Bluetooth Kulaklık ve Bilgisayar Temizleme Kalemi Kiti; hassas naylon fırça, metal kalem ucu, fiber fırça, dolgu süngeri ve klavye tuşu çıkarma aparatlarıyla elektronik aletlerinizi kolayca temizlemenize yardımcı olur. Setteki metal kalem ve fiber fırça sayesinde cihazlarınızdaki ulaşılması zor deliklere erişebilir, dolgu süngerle kablosuz kulaklarınızın şarj bölümünü derinlemesine temizleyebilirsiniz.

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3. Günün yorgunluğunu üzerinizden atın: Beurer Mg 149 Sırt ve Ense Masaj Cihazı

Verdiğiniz paraya sonuna kadar değecek en kullanışlı TikTok ürünleri

Günün hızlı temposu nedeniyle bedeni rahatlatmanın en iyi yolu, dinlenmek. Her ne kadar iyi bir şekilde dinlenmek herkesin hayali olsa da bu her zaman pek mümkün olmuyor. Sizi evde veya iş yerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz, oldukça işlevsel ve hayat kurtaran bir ürünle sizi tanıştırmamız gerek. Beurer Mg 149 Sırt ve Ense Masaj Cihazı'nın dört adet döner başlığı son derece gerçek bir masaj deneyimi yaşatırken ürünün yastık şekli, masaj yapacağınız bölgeye uyum sağlar. Cihaz, arkasında bulunan geçmeli toka sayesinde ofis sandalyenize veya kanepenize kolayca sabitlenir.

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4. Bilgisayar başında çalışanların en büyük dostu: Orico Telefon, Tablet ve Kablo Düzenleyici Organizer Kutu

Verdiğiniz paraya sonuna kadar değecek en kullanışlı TikTok ürünleri

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Ofiste veya evde bilgisayar başında çalışanları, muzdarip oldukları kablo derdinden kurtarmaya geldik! Orico Telefon, Tablet ve Kablo Düzenleyici Organizer Kutu; her iki ucu açık tasarımıyla kabloların karışık görünmesini engeller. Çalışma konforunuzu artıran organizer; ABS'den üretilen su ve akım geçirmez malzemesiyle kullanıcılarının güvenlik konusundaki tereddütlerini ortadan kaldırır. Ürün ister masa üstüne ister masa altına rahatlıkla yerleştirilebilir. 400 gram ağırlığındaki ürünün 32,4x9,7x9,3 cm ölçülerinde olduğunu da belirtelim. Siz de masanızdaki kablo dağınıklıklarından bir türlü işinize odaklanamıyorsanız organizer'a mutlaka bir şans vermelisiniz.

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5. İnatçı lekelerin düşmanı: Turkishcare Simple&Clean Leke Çıkarıcı Sprey

Verdiğiniz paraya sonuna kadar değecek en kullanışlı TikTok ürünleri

Yalnızca TikTok kullanıcılarının değil, Instagram fenomenlerinin de elinden düşmeyen Turkishcare Simple&Clean Leke Çıkarıcı Sprey; alkolsüz ve renk soldurmayan yapısıyla kaliteli bir leke çıkarıcı arayanların gönlünü fethetmeye hazır. Ürün; yünlü, sentetik, pamuklu kumaşlarda rahatlıkla kullanılabilir. Halı, koltuk ve perdedeki işlenmiş gıda, yağ, çamur, mürekkep gibi inatçı lekeleri hızlıca ortadan kaldırır. Aynı zamanda ayakkabı ve bez çanta gibi yıkanabilir ürünlerde de gönül rahatlığıyla kullanabilen spreyi ev veya iş yerinizde tercih edebilirsiniz. Geri dönüştürülebilir doğa dostu şişesiyle çevre dostu leke çıkarıcı spreyi kullanmaktan vazgeçemeyeceksiniz.

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6. Göğüs dekolteli kıyafetlerinizi artık rahatlıkla giyebilirsiniz: Vien Boob Tape Göğüs Dikleştirici ve Şekillendirici Bant

Verdiğiniz paraya sonuna kadar değecek en kullanışlı TikTok ürünleri

Moda tutkunu kadınların en büyük sorunlarından biri, dekolteli kıyafet giymek istediklerinde giysilerine uygun iç çamaşırını bulamamak olabilir. Son zamanların gözdesi göğüs dikleştirici bantlar ise tam da bu sorun için tasarlanan kurtarıcı parçalardan biri! Vien Boob Tape Göğüs Dikleştirici ve Şekillendirici Bant, göğüslerinizi istediğiniz şekilde dikleştirmenizi veya şekillendirmenizi sağlar. Pamuklu kumaştan üretilen ve nefes aldıran yapıya sahip bant, size kendinizi gün boyu konforlu hissettirir. Göğüs veya sırt dekoltesi fark etmez, ürün sayesinde dilediğiniz kıyafeti rahatlıkla giyebilirsiniz.

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7. Şişeyi kirleten yağ damlalarına son: Tuana's Beauty Püskürtmeli Cam Şişe Sprey

Verdiğiniz paraya sonuna kadar değecek en kullanışlı TikTok ürünleri

Yemek yaparken ya da salataya eklerken yağın şişeden sızarak etrafı kirletme derdini ortadan kaldıracak bir ürünümüzle karşınızdayız. Tuana's Beauty Püskürtmeli Cam Şişe Sprey, normal yağdanlıkların neden olduğu israfı sonlandırarak yağı ihtiyacınıza göre daha kontrollü bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Şeffaf yapısıyla yağ seviyesini kolaylıkla takip etmenizi sağlar ve cam gövdesi sayesinde koku yapmaz. 200 ml kapasiteli ürün sadece yağ için değil, sirke ve sos gibi diğer sıvı çeşitlerini kullanmak için de ideal. Uzun yıllar kullanacağınız ürünü çok seveceksiniz.

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