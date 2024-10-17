"Vergiye karşı çıkan Ermenileri Yunanı savunur" diyen Mustafa Destici'nin kızı TBMM'de nasıl işe girdi? sorusuna Numan Kurtulmuş'tan yanıt geldi: 'Noter huzurunda kura çekildi'

Mustafa Destici, daha önce bu gerçeğin ortaya çıkmasından sonra kızını daha iyi yerlerde işe sokabileceğini liyakatla mecliste çalışmasında herhangi bir yanlış olmadığını ifade etmişti. Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a bu işe alımın nasıl gerçekleştiğini sordu.

TBMM Başkanlığı tarafından resmi bir cevap metni paylaşıldı. Bu metinde Mustafa Destici'nin kızı da dahil işe alımların noter huzurunda ve mülakatsız yapıldığı bilgisi aktarıldı.

TBMM, Mustafa Destici'nin kızının meclise girmesinde herhangi bir torpil olmadığını sürecin kurayla belirlendiğini anlattı.

TBMM AÇIKLAMASI: 'YÖNETMELİKLE BİRLİKTE MÜLAKATSIZ VE NOTER HUZURUNDA ÇEKİLEN KURA SONUCUNA GÖRE İSTİHDAM İMKANI SAĞLANMIŞTIR. TBMM'DE GRUBU BULUNAN SİYASİ PARTİLER İLE MİLLETVEKİLLERİNİN TBMM'YE PERSONEL ALIMINDA HERHANGİ BİR KONTENJANLARININ OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR'

MUSTAFA DESTİCİ NE DEMİŞTİ?

"Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan’ı savunurlar. Batı’yı, Ermenistan’ı savunurlar. Bunların hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni savunduğunu görmedik. Atatürkçülük adı altında, Atatürk ve laiklik kelimelerinin arkasına saklanarak devlet, vatan ve din düşmanlığı yapıyorlar. Benim tavsiyem şu: Onun vermediği 750 lirayı da biz veririz, bu millet verir. Bu milletin ve devletin, onun gibi düşünenlerin parasına da ihtiyacı yoktur. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, demlenmeye devam etsin."