Veteriner ile Angel isimli aslan arasındaki sevgi bağını görenler çok şaşırıyor! O anlar sosyal medyada viral oldu

Türkiye'de doğan ilk beyaz aslan 'Angel' doğduğunda annesinin onu reddetmesi sebebiyle 45 günlük süre boyunca veteriner Yücel Yılmaz tarafından ilgiyle bakıldı. Yılmaz, minik aslanı hayatta tutmak için evine alarak büyük özveriyle bakımını üstlendi. Yücel Yılmaz, Angel’ın ilk adımlarını attığı zamanlardan bu yana hep yanında olurken, aralarındaki bağ güçlenerek sevgiye dönüştü.

Yırtıcılığı ile bilinen aslan ile Yılmaz'ın kurduğu dostluk görenleri hayrete düşürürken, 1 buçuk yaşına giren aslan Angel’ın kendisini büyüten Yılmaz’a koşarak sarıldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı. Görüntülerde aslan Angel'ın kafesine giren Yılmaz'ı görünce büyük bir mutluluk yaşadığı, ikilinin kafeste birbirlerine sarıldığı anlar dikkat çekiyor.

(İHA)

