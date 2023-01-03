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  4. Veteriner ile Angel isimli aslan arasındaki sevgi bağını görenler çok şaşırıyor! O anlar sosyal medyada viral oldu

Veteriner ile Angel isimli aslan arasındaki sevgi bağını görenler çok şaşırıyor! O anlar sosyal medyada viral oldu

03.01.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da bulunan bir hayvanat bahçesinin sorumlu veteriner hekimi ile parkta doğan Angel isimli aslan arasındaki sevgi bağı görenleri hayrete düşürüyor. Kendisini doğuran annesinin reddettiği yavru aslanı büyüten veteriner ile aslan arasındaki dostluk hayvanat bahçesine gelenlerin de ilgisini çekiyor.

Türkiye'de doğan ilk beyaz aslan 'Angel' doğduğunda annesinin onu reddetmesi sebebiyle 45 günlük süre boyunca veteriner Yücel Yılmaz tarafından ilgiyle bakıldı. Yılmaz, minik aslanı hayatta tutmak için evine alarak büyük özveriyle bakımını üstlendi. Yücel Yılmaz, Angel’ın ilk adımlarını attığı zamanlardan bu yana hep yanında olurken, aralarındaki bağ güçlenerek sevgiye dönüştü.

Yırtıcılığı ile bilinen aslan ile Yılmaz'ın kurduğu dostluk görenleri hayrete düşürürken, 1 buçuk yaşına giren aslan Angel’ın kendisini büyüten Yılmaz’a koşarak sarıldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı. Görüntülerde aslan Angel'ın kafesine giren Yılmaz'ı görünce büyük bir mutluluk yaşadığı, ikilinin kafeste birbirlerine sarıldığı anlar dikkat çekiyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tuzla aslan

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