HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Veterinere cinsel saldırı davasında rapor tepkisi: Geç gelen adalet herkesi mağdur ediyor

Veterinere cinsel saldırı davasında rapor tepkisi: Geç gelen adalet herkesi mağdur ediyor

17.11.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, Prof. Dr. Hasan Bilgili ve yardımcısı Serkan Durmaz'ın, veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulundukları, jinekolog Hüseyin Şenyurt'un da delilleri yok ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılandıkları davada, Ç.B.’nin avukatı Aslıhan Koçak, adli tıp kurumundan beklenen raporun gelmemesine tepki göstererek, "Geç gelen adalet herkesi mağdur ediyor" dedi.

Veterinere cinsel saldırı davasında rapor tepkisi: Geç gelen adalet herkesi mağdur ediyor

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz ve jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt'un, Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 27,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Hasan Bilgili ile Hüseyin Şenyurt katılırken, sanık Serkan Durmaz sağlık sorunları nedeniyle mazeret sundu.

Kan donduran vahşet! Boşanmak isteyen eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdüKan donduran vahşet! Boşanmak isteyen eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü

ADLİ TIP KURUMU RAPORU BEKLENECEK

Mahkeme başkanı önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından taraflara söz verdi. Mağdur Ç.B., şikayetinin devam ettiğini belirtirken, sanıklar Bilgili ve Şenyurt önceki savunmalarını tekrarladıklarını belirtti. Ç.B.'nin avukatı, davanın yaklaşık 1 yıldır sürmesine rağmen adli tıp kurumu raporunun dosyaya bir türlü kazandırılamadığını belirterek, "Geç gelen adalet, herkesi mağdur eder" diyerek tepki gösterdi. Sanık Bilgili'nin avukatı da Ankara Şehir Hastanesi'nden alınan raporun eksik olduğunu, bu nedenle adli tıp kurumundan ek rapor hazırlanmasının talep edilmesini istedi. Bu talebi reddeden mahkeme, adli tıp kurumundan gelecek mevcut raporun beklenmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Evine gelen adamı bıçaklayarak öldürmüştü! "12 yıldır peşimdeydi, mecbur kaldım"Evine gelen adamı bıçaklayarak öldürmüştü! "12 yıldır peşimdeydi, mecbur kaldım"

Sanıklardan Serkan Durmaz, Ç.B.'ye alkolün etkisinden kurtulması için damar yolu açarak serum vermesi nedeniyle 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a aykırılık' (yetkisiz tıbbi müdahale) suçundan Ankara 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı diğer davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ikinci büyüğü denizde! 3,5 saatte ulaşacakTürkiye'nin ikinci büyüğü denizde! 3,5 saatte ulaşacak
PARTNER TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü
Kan donduran vahşet! Çocuklarının gözü önünde eşini katlettiKan donduran vahşet! Çocuklarının gözü önünde eşini katletti
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Ev sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ev sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Flaş yüzde 50+1 iddiası: Baharda referandum var

Flaş yüzde 50+1 iddiası: Baharda referandum var

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'küfür' yanıtı

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'küfür' yanıtı

Koronavirüse yakalanan genç evden kovuldu, sonrası korkunç

Koronavirüse yakalanan genç evden kovuldu, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.