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  4. Vicdanları sızlatan olay! Çaldığı köpeğe eziyet edip görüntüleri sahibine gönderdi

Vicdanları sızlatan olay! Çaldığı köpeğe eziyet edip görüntüleri sahibine gönderdi

02.02.2024 19:27 | Son Güncelleme:
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Kırşehir'de, iddiaya göre çaldığı köpeğe tokat atıp, eziyet eden Afganistan uyruklu Karim G.A. (32), bu anları cep telefonu ile kaydedip sahibine yolladı. Köpeğin sahibinin görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Vicdanları sızlatan olay! Çaldığı köpeğe eziyet edip görüntüleri sahibine gönderdi

Olay, dün öğle saatlerinde Kırşehir'de meydana geldi. Afganistan uyruklu Karim G.A., iddiaya göre çaldığı köpeğe tokat atıp boğazını sıkarak eziyet etti. Bu anları da cep telefonuna kaydederek, köpeğin sahibine gönderdi.

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GÖZALTINA ALINDI

Köpeğin sahibinin, görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, olayın şüphelisinin Karim G.A. olduğunu tespit etti. Aslan, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Polis ekipleri, eziyet edilen köpeğin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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