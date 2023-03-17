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Vicdansızlığın böylesi! Depremzedelere ulaşması gerekirken... Değeri 1 milyon TL: Kamera görüntülerinde tespit edildi

17.03.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremzedeler için 1 milyon TL'lik yardım toplandı, yardım malzemeleri AFAD'a teslim edilmek üzere yola çıktı ancak ulaşmayınca ekipler harekete geçti. Güvenlik kameraları incelenince malzemelerin TIR'lar ile Mardin ve Batman'daki bazı depolara aktarıldığı ortaya çıktı. Operasyonla yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Vicdansızlığın böylesi! Depremzedelere ulaşması gerekirken... Değeri 1 milyon TL: Kamera görüntülerinde tespit edildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.B. isimli müştekinin şikayeti doğrultusunda Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD'a teslim edilmesi gereken piyasa değeri 1 milyon lira olan 15 ton ayçiçek yağı, 5 ton pirinç ve 5 ton mercimeğin ulaştırılması gereken yere gitmemesi üzerine çalışma başlattı.

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Malzemelerin yüklendiği tırların gidiş istikametindeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bahse konu malzemelerin Mardin ve Batman'da 4 farklı depoya 5 farklı TIR ile aktırıldığını tespit etti.

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Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, malzemeleri ele geçirirken, G.I., D.Ö., F.E.,O.İ., B.Ç. ve S.D. isimli şahısları gözaltına aldı.

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Ele geçirilen malzemeler müştekiye teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.İ., B.Ç. ve B.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

(İHA)

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