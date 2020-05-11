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Virüs Beyaz Saray'da! Karantina iddiaları sonrası flaş açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2020 01:28 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, sözcüsü Katie Miller'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çıkmasının ardından kendini karantinaya aldığı iddia edildi. İddia sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Pence'in karantinada olmadığı, pazartesi günü görevinin başında bulunacağı belirtildi.

Virüs Beyaz Saray'da! Karantina iddiaları sonrası flaş açıklama

Pence'in Sözcülerinden Devin O’Malley, ülke basınında çıkan, sözcüsü Katie Miller'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından Pence'in kendini karantinaya aldığı haberlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Pence, Beyaz Saray Sağlık Biriminin tavsiyelerini takip ediyor ve karantinada değil." ifadesine yer verilen açıklamada, ABD Başkan Yardımcısının her gün yaptırdığı virüs testlerinin negatif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, "Pence, pazartesi günü Beyaz Saray'da olmayı planlıyor." bilgisi aktarıldı.

Bloomberg ve Associated Press'in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, Miller'da cuma günü Kovid-19 tespit edilmesinin ardından, Pence'in de önlem amacıyla kendini karantinaya aldığı belirtilmişti.

Bugün yaptırdığı koronavirüs testi "negatif" çıkan Pence'in, tedbiren bir süre evinden çalışacağı kaydedilmişti.

VİRÜS BEYAZ SARAY'DA

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birinde perşembe günü Kovid-19'a rastlanmasının ardından, cuma günü de Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Sözcüsü Miller'a Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

Miller'ın eşi Stephen Miller'ın da Trump'ın danışmanı olması, Beyaz Saray'daki virüs endişelerini artırmıştı.

Ayrıca cuma günü, Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın asistanında ve 11 Gizli Servis elemanında da virüs çıkmıştı.

Bu vakaların ardından, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci kendilerini karantinaya almıştı. (AA)

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