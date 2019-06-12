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Virüslerde keşfedilen özellik tedavi için umut olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 00:12 | Son Güncelleme

Salgın hastalıklara yol açan virüslerin yüzeyinde keşfedilen oyuğun sabitlenmesinin virüslerin kopyalanarak çoğalmasını önlediği tespit edildi - Buluşun yeni anti-viral ilaçlar geliştirilmesinin önünü açacağı umut ediliyor

Bilim insanları, salgın hastalıklara yol açan virüslerde keşfedilen kırılgan bir özelliğin solunum yolu enfeksiyonları ile nezle, çocuk felci ve diğer hastalıkların tedavisinde umut olabileceğini bildirdi.

"PLOS Biology" dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Finlandiya'nın Helsinki ve Belçika'nın Leuven üniversitelerinden araştırmacılar, "rhinovirus" ve "enterovirus" adı verilen ve insanlarda hastalıklara yol açan virüslerin yüzeyinde keşfettiği bir oyuğun virüsün yayılmasını engellemede kilit rol oynayabileceğini belirledi.

Araştırmacılar virüs üzerinde yaptıkları deneyde, söz konusu oyuğu geliştirdikleri bir bileşke ile sabitleyerek sıcak hücreyle temasında şekil değiştirmesini önlemeyi başardı.

Söz konusu şekil değiştirmenin virüsün kopyalanarak yayılmasını sağladığına dikkati çeken araştırmacılar, keşfin yeni anti-virüs ilaçları geliştirmede yol gösterici olabileceğini vurguladı.

Rhinovirusler ve enterovirusler, her yıl basit griplerden ileri düzeyde astıma kadar milyonlarca üst solunum hastalığıyla birlikte menenjit, beyin iltihabı ve çocuk felci gibi salgın hastalıklara yol açan enfeksiyonlara sebep oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
araştırma enterovirus Rhinovirüs tedavi virüs

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